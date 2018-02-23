TÜRSAB yarışına Gürcün de katıldı

Türkiye Seyahat Aceteleri Birliği (TÜRSAB
) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, bugüne kadar yapılan çalışmaların istikrarla sürmesi, birlik ve bütünlüğün korunması amacıyla başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Çetin Gürcün, "Uzun yıllardır TÜRSAB bünyesinde, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çalışmış, çok kıymetli birikimlere sahip, belli konularda yoğunlaşmış, tecrübe sahibi, sorunları ve çözümleri bilen yetkin bir ekiple yola çıkıyoruz. Tüm camianın sevdiği ve saygı duyduğu ekibimizle, geçmiş tecrübelerimizden yola çıkarak TÜRSAB'ı yeni nesil bir anlayışla, tüm üyelerimizin problemlerine çözümcül yaklaşımlar sunan bir istikrara kavuşturacağız" dedi.