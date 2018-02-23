Yurtdışından marka alana 2 milyon $

Ekonomi Bakanlığı, yurtdışından marka satın almaya destek getirdi. Yurtdışı şirket alımına ilişkin tebliğe "marka alım desteği" de eklendi. Düzenlemeyle, yurtdışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri ilgili genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin TL cinsi kredilerde 5 puanı, döviz
kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 2 milyon dolara kadar desteklenecek. Bu faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında söz konusu markanın alım bedelinin azami yüzde 50'si esas alınacak.
İleri teknolojiye sahip, teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredilerinde 2 puanı, toplam 3 milyon dolara kadar desteklenecek. Mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için yüzde 75 ve yıllık 500 bin dolara kadar desteklenecek.