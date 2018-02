Çocuk işçiliği ile topyekûn mücadele

BUGÜN NELER OLDU

2018 çocuk işçiliğiyle mücadele yılı ilan edilirken, iş dünyası örgütleri ile bakanlıklar arasında 'ortak deklarasyon' imzalandı. Deklarasyonun imza töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yapıldı. Deklarasyonda, toplumda duyarlılığın artırılması için her türlü ulusal ve uluslararası çabaya katkı verileceği, ayrım gözetmeksizin her çocuğun, çocuk olmaktan kaynaklanan evrensel haklarına ulaşması için çaba harcanacağı belirtildi.Çocukların işlenmeyi bekleyen bir cevher olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Çocuğun yeri ne sokak, ne de tarladır. Çocuğun yeri okuldur. Çocuğun eline ne boya sandığı, ne kâğıt mendil yakışır. Çocuğun eline en çok kalem, defter ve kitap yakışır. Çocuklarla ilgili sorunları eğitimle çözebiliriz. Bu kapsamda yapılan projelerle birlikte binlerce kızımız eğitim aldı ve meslek sahibi oldudedi. Türkiye'de çocuk işçiliği oranını yüzde 2'nin altına düşürmek istediklerini belirten Erdoğan, "1994'teki yüzde 15'lik oranı, 2000'li yıllarda yüzde 5'e düşüren bir siyasi irade inanıyorum ki bunu da başaracak hatta sıfırlayacaktır. Çocuklarımızı ilgilendiren bütün sorunları çözmek boynumuzun borcudur" diye konuştu.Çocuk istismarının insanlığın yüz karası olduğunu da söyleyen Erdoğan, "Çocuk tacizcilerini yapan her mahlûk en lanetli kelimelerle lanetlenmeli, en ağır hukuki cezaları almalıdır" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, şöyle konuştu: "Dehşetli felaketlerin davetçisi bir konudur. Çocuk tacizcilerini yapan her mahlûk en lanetli kelimelerle lanetlenmeli, en ağır hukuki cezaları almalıdır. Çocukları istismarın konusu haline getiren sebepler iyi tespit edilmeli ve sorunun çözümüne hepimiz ortak olmalıyız".ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çocuk istismarı konusunda topyekûn bir mücadele sürecinin başlatıldığını belirterek, "Bu konuda sıfır toleranslı bir şekilde kapsamlı bir yol haritası çizerek çocuklarımızı güvenli bir şekilde yetiştireceğiz" dedi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuk işçiliğinin çocukların emeğinin istismarı olduğunu belirterek, "Aile Bakanlığı olarak bu sorunun çözümü için elimizden geleni yapacağız" dedi.KalkınmaBakanı Lütfi Elvan, 11. Kalkınma Planı kapsamında "Çocuk ve Gençlik Özel İhtisas Komisyonunu" oluşturduklarını ve çocuk işçiliğini önemli bir başlık olarak ele aldıklarını belirtti. Elvan, "Bu sorun, çok sektörlü, çok taraflı çalışmalar ile iyi bir koordinasyon gerektiriyor" dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuk istismarına en ağır cezanın verileceği yönündeki açıklamasının altına, sivil toplum kuruluşları olarak imza attıklarını belirterek, "Caniler en ağır şekilde cezalandırılmalı" dedi.