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Dev marka 200 mağazasını daha kapatma kararı aldı

Dünyaca ünlü oyuncak üreticisi ve perakendecisi merkezli Toys "R" Us geçtiğimiz yıl iflas açıklamasının ardından tatil döneminde de istediği satışları yakalayamadı. 5 milyar dolar borcu olan şirket geçen ay 182 mağaza kapattıktan sonra ilaveten 200 mağazasında da kepenk indiriyor

Giriş Tarihi: 24.2.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 12:10
Dev marka 200 mağazasını daha kapatma kararı aldı

merkezli oyuncak perakendecisi Toys "R" Us iflasının ardından küçülmeye devam ediyor. The haberine göre Toys "R" Us 200 mağazasını daha kapatacak.

12 tanesi merkezinin de bulunduğu New Jersey'de olmak üzere geçtiğimiz ay 182 mağazasını kapatma kararı alan ünlü markanın gerekçesi ise tatil dönemindeki satışların beklenenin altında kalması.

İFLAS ETMEDEN ÖNCE 32.800 PERSONEL ÇALIŞIYORDU

Toys "R" Us tarafından kapatılacak mağazalar arasında Babies "R" Us markası altındaki dükkanlar da bulunuyor.

firması geçen sene iflas ilan önde 11.500 tam zamanlı ve 21.300 de yarı zamanlı çalıştırıyordu. Yeni kapatmalarla kaç personelin daha işinden olacağı açıklanmadı.

NY Times, önceki kapatmada 4.500 çalışanın etkilendiğini iddia etmiş ve 2017 yılı boyunca da sadece şirket genel merkezinden 250 kişi işten çıkarılmıştı.

AMAZON İLE REKABET EDİLEMEDİ

Kararla birlikte şirketin dünya genelinde bin 600 civarına mağazası kalmış olacak. Daralmadaki en büyük etkenlerden biri ise Walmart ve elektronik perakende devi ile rekabet edilememesi.

Şirketin net borcunun 5 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

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Dev marka 200 mağazasını daha kapatma kararı aldı
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