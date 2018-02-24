TT, GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde

Türk Telekom
(TT) ve iştiraki Argela, 26 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde GSMA Mobil Dünya
Kongresi'nde, 5G başta olmak üzere gelecek nesil telekomünikasyon teknolojilerini tüm dünyaya tanıtıp canlı demolarla yeni teknolojilerini uygulamalı olarak gösterecek. Firma GSMA Global Mobil Ödülleri'nde 2 projesi ile finalde birincilik ödülü için yarışacak. Teknoloji ile sosyal sorumluluğu birleştiren Günışığı'nın eğitici programı "Günışığı Oyunları" uygulaması ve kadınların mobil hayata, teknolojiye daha fazla entegre olmasını sağlayacak "Teknoloji Seferberliği Projesi" Türk Telekom'u finale taşıyan projeler oldu.