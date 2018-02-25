ABD’ye fabrika kuruyor

Sakarya'da kurdukları granit seramik fabrikası ile 17 yıl önce üretime başlayan Akgün Grubu, bugün 14 fabrika ve 4 bin çalışan ile 45 ülkeye ihracat yapıyor. Duratiles markasıyla perakendeye odaklandıklarını dile getiren Akgün Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akgün, "2018'de mağazalaşmaya ağırlık vereceğiz. Bu yıl sonuna kadar 70-80 mağazaya ulaşmayı, 2019'da ise bu sayıyı 130'a çıkmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra hedefimizde Amerika var. Türk seramik üreticileri için bu pazar her geçen daha da önemli hale geliyor. Bu ülkede bir şirket kurduk. Şimdi fabrika için yatırım fırsatlarını kolluyoruz. Amerika'nın Atlanta bölgesinde üretim hedefimiz var. Çünkü 2009'dan bu yana Amerika'ya Türkiye'den ihracat yapıyoruz ve ülkemizden Amerika'ya gönderilen seramikte lider konumdayız. Satış öncesi ve sonrası hizmetlerimiz çok iyi. Amerika'ya 40-45 milyon dolarlık seramik fabrikası yatırımı planlıyoruz" dedi.

AR-GE YATIRIMI ÖNEMLİ

Seramikte tasarımın yeni teknolojiler ile öne çıktığını dile getiren Hasan Akgün, şöyle devam etti: "Dijital teknolojiyle birlikte baskı teknikleri de değişti ve gelişti. Hayal ettiğiniz her şeyi seramiğe uygulamak mümkün hale geldi. Dolayısıyla sektördeki trendler de çok hızlı değişmeye başladı. Seramikteki bu gelişmeyle birlikte parke kullanımı da azaldı. Zaten bu yeni trendlerde parke ve mermer görünümlü uygulamalar da mevcut. Şu an Türkiye'de çok ciddi konut üretimi var. Son dönemde farklılaşabilmek için lüks ve kaliteli ürün kullanmaya başladılar. UNICERA kapsamında yeni bir teknolojiyi tanıtacağız. Birebir mermer dokusunu yansıtan baskı teknolojini Türkiye'ye getirdik. İstenilen damarlı mermer yapısını seramiğin üzerine uygulayabiliyoruz. Işık geçiren karo adını verdiğimiz ürünümüz, bizzat kendi Ar-Ge ekibimiz tarafından oluşturuldu. Ar-Ge merkezi olarak Türkiye'de ilk 250 içerisindeyiz. Seramik tarafında yatırımlarımızın değeri ve katma değeri yüksek." Üçüncü havalimanı ve metro projelerinde de yer aldıklarını dile getiren Hasan Akgün, "Havalimanının seramik ihtiyacının yüzde 50'sini biz karşılıyoruz. Şimdiye kadar toplam yatırımımız 1 milyar lirayı aştı. Grup olarak toplam ciromuz 800 milyon liraya yaklaşıyor. Yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. Bugün 45 ülkeye ihracatımız var" dedi.