‘İnternetle Hayat Kolay’ projesi 81 ile yayılacak

Türk Telekom'un geçen yılın sonu itibarıyla 54 ile ulaşan "İnternetle Hayat Kolay" projesi, yıl sonunda 81 ile yayılacak. Bugüne kadar kalkınmada öncelikli 54 ilde gerçekleşen yüz yüze eğitimlerle yaklaşık 30 bin kişiyi dijital dünya ile tanıştıran proje, bölgesel ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırarak herkes için bilgiye erişim imkânı sunmayı ve internet okuryazarlığı eğitimleriyle herkesi dijital dünya ile tanıştırmayı amaçlıyor. Projede, internet okuryazarlığı eğitimleri, Türkiye'nin her yerindeki 300 gönüllü genç tarafından veriliyor.

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