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İşten çıkarılan hamile kadına tazminat

Giriş Tarihi: 25.2.2018
İşten çıkarılan hamile kadına tazminat
9. , dördüz bebek bekleyen ve sağlık riski nedeniyle rapor alarak işe gelmediği için işten çıkarılan kadın çalışanın ayrımcılığa tabi tutulduğuna, işverenin üst sınırdan tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararında ispat yükü kendisinde bulunan işverenin haklı nedenle feshi kanıtlayamadığı için kıdem ve ihbar tazminatının kabulünün isabetli olduğu belirtildi. Kararda, işçinin hamileliği nedeniyle farklı işlemlere tabi tutulmasının ayrımcılık kabul edildiğinin altı çizildi.
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İşten çıkarılan hamile kadına tazminat
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