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A400M’ye Erdoğan dopingi

Ulaştırma uçağı A400M’lerin bakımları artık İspanya’da değil ’de yapılacak. Bakımlar için İspanya’ya verilen 1.8 milyon euro ise cepte kalacak

Eda IŞIK
EDA IŞIK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018
A400M’ye Erdoğan dopingi

'ın yurtdışı ziyaretlerinde, Cumhurbaşkanlığı araçlarının taşınması için A-400M Atlas Stratejik Ulaştırma uçağını kullanması uçağa talebi artırdı. Türkiye'nin nın bakımı kabiliyetini kazanmasıyla, uçakların 2019'da başlayacak ağır bakımları için de gerekli altyapı oluşturulmuş oldu. Bu başarı, başta ve olmak üzere A-400M kullanıcısı diğer ülkelere de model oldu. Türkiye, ilk 2 uçağın bakımı için İspanya'ya 1.8 milyon euro ödemişti. Bundan sonraki süreçte üretimi tamamlanmış uçakların konfigürasyonunun güncellenmesi için Airbus ile ortak çalışma yapılması planlanıyor. Türkiye, Airbus'ın üretim ortağı olduğu A-400M projesine yaptığı katkılar üzerine, üretimden daha fazla pay istiyor.

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TÜRKİYE AYRICALIKLI ÜLKE
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Bu tablo aynı zamanda Türkiye'nin ayrıcalıklı bir ülke haline gelmiş olduğunun, üst düzey yetenek ve kapasitelere ulaşmış olduğunun da bir göstergesidir" dedi. Airbus Türkiye Temsilcisi Can Genç ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapmış olduğu dış seyahatlerde uçağı götürüyor. Uçağın dış ülkelere satışı da Sayın Cumhurbaşkanının katkılarıyla gerçekleşecek. Biz de bundan büyük mutluluk duyacağız. Ayrıca bu uçakların Afrin'deki Zeytin Dalı harekatına sağlayacağı her destek bizim için gurur kaynağıdır" diye konuştu.

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KALİTE VE FİYATTA KİMSE TÜRKİYE İLE YARIŞAMAZ
Cumhurbaşkanımız bu uçağı kullandığında, uçağın bu fonksiyonları görülüyor ve gittiği ülkelerde reklamı oluyor" diyen Bakan Canikli, gelinen noktada Türkiye'nin ürettiği savunma ürünleriyle, kalite ve fiyat dengesi konusunda hiçbir ülkenin yarışamayacağını söyledi. Canikli, "Bu konuda iyi bir ivme yakaladık ve bunu bütün alanlarda görebiliyoruz" diye konuştu.

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A400M’ye Erdoğan dopingi
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