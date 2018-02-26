Bizim Evler kanala komşu

Türkiye'nin dev projesi Kanal İstanbul
'a komşu konumda yer alan Bizim Evler 7, Ispartakule'de aile konseptiyle hayat başladı. Başta metro olmak üzere artan ulaşım ve devlet yatırımlarıyla dikkat çeken bölgede bulunan Bizim Evler 7, güzergâhı netleşen Kanal İstanbul
'a komşu oluyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM
bağlantı yolları, metro ve banliyö hatları, 3'üncü Havalimanı, Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük sağlık kampüsü ve Kanal İstanbul gibi dev projenin kesişim noktasında yer alan proje, oturanlara yeni İstanbul Boğazı'nı görme fırsatı sunacak. Aile öncelikli olan projede 2+1, 3+1, 4+1 ve teraslı dairelerden oluşan 532 konut yer alıyor. Mimarisiyle ailelerin taleplerine cevap vermeyi hedefleyen projede 2+1 daireler 507 bin TL'den başlıyor. Çeşitli ulaşım imkânı Peyzaj ve sosyal yaşam alanlarına sahip projede, kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, hobi odaları, mini futbol sahası, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortu ve mescit bulunuyor. Projede ayrıca, çocuk oyun bahçeleri, anaokulu, yürüyüş yolları, kameriyeler ile site sakinlerinin çeşitli etkinliklerle bir araya gelebileceği toplantı salonu ve göl kafe yer alıyor. Son dönemlerde gelişimiyle ön plana çıkan Ispartakule'de metro hattı ile ulaşım kolay hale gelmeye başladı. Bizim Evler'e komşu olacak metro hattı site sakinlerine ulaşım imkanı sağlayacak. Kabataş, Mecidiyeköy, Gaziosmanpaşa, Mahmutbey - Halkalı, Ispartakule, Bahçeşehir hattında ulaşım imkanı sağlayacak metro hattı ile Ispartakule'den şehrin her noktasına ulaşım sağlanabilecek.