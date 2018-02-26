Ulaştırma Bakanı Arslan Sabah için yazdı: Bu yıl kazmayı vuracağız

KANAL İSTANBUL NEREDE YAPILACAK? İŞTE BÖLGEDEN İLK FOTOĞRAFLAR

Ülkemiz, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılına odaklanarak refah devleti olma yolunda emin ve hızlı adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Bu çerçevede Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü , Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yüksek Hızlı Tren Hatları, bölünmüş yollar, otoyollar, havalimanları, yat limanları gibi nice büyük projeyi gerçekleştirdik.

15 yıllık süreçte 380 milyar liranın üzerinde yatırım yapmış bulunuyoruz. Bu yıl içerisinde de bundan önceki yıllarda olduğu gibi birbirinden önemli büyük projeler başlattık, hayata geçirdik. Ancak 2018 yılı bizler için önemli yıllardan biri olacak. Çünkü; dünyanın beklediği Kanal İstanbul Projesi'nin temelini atmayı planlıyoruz. Proje etüd çalışmalarında son aşamaya geldik ve güzergâhını belirledik. Yapılan çalışmalardaki değerlendirme kriterlerini dikkate alarak, 5 alternatif arasında "Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu" koridorunu Kanal İstanbul Projesi için en uygun güzergâh olarak seçtik. Yaklaşık olarak 45 kilometre uzunluğunda olacak bu koridorda kanal güzergâhı ile entegre olarak liman, lojistik merkez, yapay ada gibi projelerin planlama çalışmalarını da yapıyoruz.

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