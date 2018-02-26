Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? - İşte 26 Şubat 2018 gram ve çeyrek altın fiyatı!

26 Şubat Pazartesi sabahı altın fiyatları yine en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz haftayı yükseliş ile kapatan altın fiyatları bu haftaya nasıl başladı? Öte yandan hediyelik olarak almak isteyen kişiler ise ''çeyrek altın ne kadar'' sorusunun yanıtını bu sayfada bulabilecekler. İşte gram, cumhuriyet, yarım, tam, ve çeyrek altın fiyatında son durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

259,11 TL

264,98 TL

İşte 26 Şubat Pazartesi altın fiyatlarında son durum;

GRAM ALTIN FİYATI

161,95 TL

162,07 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.336,60 TL

1.336,84 TL

YARIM ALTIN FİYATI

516,61

529,95

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.075,00

1.085,00

TAM ALTIN FİYATI

1.039,70

1.065,58