Dolar ne kadar? (26 Şubat 2018)

Jeopolitik endişeler ve küresel gelişmelere odaklanan dolar/TL'de geçen hafta yaşanan dalgalı seyrin ardından haftaya 3,78 civarında başladı.



Dolar/TL geçen hafta 3,76'lı seviyelerden 3,81'in üzerine çıkmış ancak sonrasında endişelerin hafiflemesiyle haftayı 3,78'in hemen üzerinde tamamlamıştı. Bankalararası piyasada dolar bu seviyeden işlem görüyor.



Euro/TL ise 4,65'in üzerinde hareket ediyor.



Küresel piyasalarda ise geçen hafta yayımlanan tutanaklarda Fed'in para politikasında kademeli sıkılaştırma yanlısı eğilimini koruyacağını gösteren ölçülü ifadeler yatırımcıları rahatlattı.



Yatırımcılar yeni Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Temsilciler Meclisi'nin sorularına vereceği cevaplarda da tutanaklardakine benzer ifadeler kullanacağını öngörüyor.

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