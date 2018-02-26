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Dünyanın ekonomisini yeniden şekillendirecek

Giriş Tarihi: 26.2.2018
Dünyanın ekonomisini yeniden şekillendirecek
'un tamamlanmasıyla birlikte dünyada siyeseti ve ekonomisinde büyük ses getireceğini belirten Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, "Geçtiğimiz yüzyılda hem Panama hem Süveyş kanalı adından sıkça söz ettirdi. İçinde bulunduğumuz yüzyıl ise Kana ile anılacak ve bu proje Türkiye'nin aslında nereye geldiğini ortaya koyuyor. Öyle ki sadece Türkiye'de değil dünyada siyasetten ekonomiye kadar birçok alanda değişiklik oluşturacak" ifadelerini kullandı. Bu dev projenin en büyük faydasınının ise gelecek nesiller için olacağının altını çizen Akbal, "Ülkemizin gelecek nesilleri için çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Türkiye ders kitaplarına da konu olacak bu proje ile sadece inşaat sektörüne fayda sağlamış olmayacak, siyasi, coğrafi, ekonomik anlamda birçok arenada daha fazla söz sahibi olacağını şimdiden ilan etmiştir" diye konuştu.
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