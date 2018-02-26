Esnafa teşvik çırak sayısını 130 bin yaptı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, devletin esnafın yanında çalıştırdığı kişilerle ilgili verdiği destekler sayesinde çırak sayısında artış olduğunu söyledi. Palandöken, "Çırak sayısı yüzde 73.33 artışla 75 binden 130 bine çıktı. Esnafın yükü büyük oranda hafiflemiş oldu" bilgisini verdi. İstihdam seferberliği çerçevesinde esnafın yarattığı her bir ek istihdam için bazı destekler sağlandığını ve bu desteklerin meyvesini verdiğini vurgulayan Palandöken, "Herhangi bir esnafımız ya da ustamızın yanında çalıştırdığı çırak, kalfa ve ustanın ücretinin, sigorta maliyeti de dahil olmak üzere bir yıl süreyle devletimiz tarafından karşılanması sonucu çırak sayısında beklenen artış yaşandı" dedi.

ESNAF İYİ DEĞERLENDİRMELİ

?Palandöken, esnafın yanında yetiştirdiği elemanını 5 yıl boyunca çalıştırması halinde ise sigorta ücretinin yarısının devlet tarafından ödendiğine dikkati çekerek, hükümetin istihdam seferberliği çerçevesinde geçen yıl hayata geçirdiği uygulamayla yanında artı bir kişi çalıştıran esnafın sigorta, vergi ve stopajlarının tamamının devlet tarafından karşılandığını belirtti. Esnafın yalnızca yanında istihdam ettiği kişilerin çıplak maaşını ödediğini kaydeden Palandöken, "Bu önemli imkanı esnafımızın iyi değerlendirmesi sonucu da" ifadelerini kullandı.