FETÖ'nün amiral gemisi Bank Asya!

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 21 tutuklu 42 sanık ile avukatları katıldı.

Dosyaya gelen evrakların okunduğu duruşmada, sanıklar ve avukatlarının tahliyeye ilişkin talepleri alınıyor.

O ŞİRKETLER KAR ETMEK İÇİN KURULMAMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün himmet ve finansman ayağına yönelik Tuna Shopping, Yumurcak TV, Metropol Lisans, Merkür Ev Aletleri, Nil Su Arıtma (water life) firmalarını barındıran Dünya Pazarlama AŞ ile ilgili hazırlanan iddianamede, Dünya Pazarlama AŞ'nin, hür müteşebbisler tarafından serbest piyasa ekonomisi koşulları içerisinde salt ticari kar sağlamak amacıyla kurulan bir şirket olmadığı anlatılıyor.

Bu şirketin ticaret hayatında kendi stratejisi doğrultusunda örgütlenen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün organizasyonu neticesinde kurulduğu ve bu gizli organizasyon doğrultusunda varlığını sürdürdüğü ifade edilen iddianamede, 2011 ile 2016 yılları arasındaki yaklaşık 5 yıllık periyotta, Dünya Pazarlama AŞ'nin 16 bin 537 işlem sonucu 22 milyon 637 bin 404 lira havale yaptığı belirtiliyor.

"AMİRAL GEMİSİ BANK ASYA"

Bu yasa dışı havalelerin genellikle örgütün bankacılık ve finans alanındaki "amiral gemisi" Bank Asya üzerinden gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, soruşturmalarda delil olarak kullanılabilecek bu işlemlerin büyük bir kısmının yok edilmek, arşivlerin silinmek suretiyle karartılması nedeniyle tüm hesap hareketlerinin tam olarak saptandığından bahsedilemeyeceğine vurgu yapılıyor.

İddianamede, sanıklar Atıf Salih Yiğit, Fatih Avvuran, Fevzi Gürses, İbrahim Balcı, İsa Kalaycıoğlu, Nihat Özdemir, Nureddin Gonca, Necat Gonca ve Nurfan Kartal'ın, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 10 ila 15 yıl, "terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak" suçundan da 5 ila 10 yıl olmak üzere toplam 15 yıldan 25'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

BOYDAKLAR'IN DOSYASI AYRILMIŞTI

Aralarında eski Boydak Holding ve Kaynak Holding yöneticilerinin de bulunduğu 127 sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 5 ila 10 yıl, "terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak" suçundan da 5 ila 10 yıl olmak üzere toplam 10 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülen iddianamede, şüpheli Sedat Yetişkin'in ise "terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Sanıklar Memduh Boydak ve Bekir Boydak hakkındaki dosyanın, aynı sanıklar yönünden Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava ile birleştirilmesine karar verilmişti