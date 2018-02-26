Kibar’dan yeni otomotiv yatırımı

KİBAR Holding
otomotiv alanında yeni bir yatırıma hazırlanıyor. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar
, "Bir marka yeni bir model üretecek. Onun iç trim donanımının tedariki için üretim yapılacak fabrikanın yanına bir yer kurulacak. Birkaç ülkeye de aynı model üretilecek. Bunlar muhtemelen Brezilya ve Çin olacak. Assan Hanil, aynı zamanda o ülkelerde de yatırım yapacak" dedi. Hyundai özelinde kapasiteyi daha yukarı çıkaracak kararları olduğunu ifade eden Kibar, "İç pazarda yerli üretim araçların tercih edilmesine yönelik çalışmalar yapılabilir. Örneğin, kredi verirken yerli ürün olduğu takdirde birkaç puan destek sağlanabilir" dedi. Kibar, 16 yaş ve üzerindeki aracını hurdaya çıkaranlara yeni araç alımında 10 bin liraya kadar vergi indirimi uygulanmasının potansiyel alıcılar için avantaj olduğunu belirterek, "Bu teşvik ülke ekonomisine de fayda sağlayacaktır" diye konuştu. Otomotiv sektöründe yeni model yatırımı ile platform yatırımının farklı şeyler olduğuna dikkati çeken Kibar, "Platform yatırımını da cezbedecek imkanların sağlanması lazım. 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefi konulduysa yeni platformlar olmadan bunlara gidilemez. Türkiye'de üretimin 3 milyona, hatta daha yukarılara çıkması lazım" dedi. Kibar, 'Türkiye'nin otomobili' projesine ilişkin soruya "Biz tabii ki başarılı olmasını istiyoruz" yanıtını verdi. Ali Kibar, 2018'de otomotiv ihracatının geçen yıl ile aynı seviyelerde gerçekleşebileceğini ifade etti.