Modern Türkiye’nin çılgın projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2011'de Başbakan iken "Bir hayalimiz var. Göreve gelir gelmez, bu projeyi hayata geçirmeyi düşündük" dediği Kanal İstanbul projesi, dünyanın kıskandığı Türk projelerinin zirvesine oturdu.

Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı, Osmangazi Köprüsü gibi birbiri ardına dev projelere başlayan Türkiye'nin geldiği ekonomik gücün göstergesi olan ve bittiğinde çevresinde 7.5 milyon kişinin yaşayacağı Kanal İstanbul, 100 milyar dolara mal olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyi açıkladığı 2011 yılında, "Türkiye, böyle büyük, çılgın ve muhteşem bir projeyle 2023'e girmeyi hak etmektedir dedik ve bunun adımını attık" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2011'de şöyle konuşmuştu: "Başbakan olduktan sonra, Ulaştırma Bakanım ve belediye başkanımla helikopterle zaman zaman dolaştık. Türkiye bunu başaracak güce ulaşmıştır dedik. Artık kaynaklar noktasında da sıkıntımız yok. Milli kaynaktan olmasına yönelik bir sıkıntı da yok. Türkiye 2023'e böyle büyük, çılgın ve muhteşem bir projeyle girmeyi hak etmektedir dedik ve bunun adımını attık. Bu proje çok boyutlu bir projedir. Aynı zamanda enerji, ulaştırma, bayındırlık, eğitim, istihdam projesidir. Bu proje bir şehircilik projesi, aile ve konut projesidir. En önemlisi de bu proje bir çevre projesidir. İstanbul'u ve çevresini, tabiatı, denizi, su kaynaklarını, yeşili, hayvan ve bitki yaşamını koruma projesidir."