SEDAŞ’a 5 yeni yönetim sistemi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu beş yönetim sistemi standartıyla Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce bölgelerinde şirketin her alanda performansı izlenerek sürekli iyileştirilme yapılması hedefleniyor.

Şirketin aldığı belgeler arasında uluslararası standartları kapsayan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim, ISO 10002:2014 Müşteri Şikayetleri'nin Ele Alınması Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve EN 15838:2009 Müşteri İlişkileri Merkezleri Yönetim Sistemi belgeleri bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven, yeni standart belgeleri için süreci kaliteli, daha hızlı ve etkin çözüm, müşteri memnuniyeti ve verimlilik esasıyla yeniden ele aldıklarını kaydetti.

Daha kaliteli hizmet sunmanın bir sınırı olmadığını belirten Güven, "Bu yönetim sistemi belgeleri bizim için çok değerli. Denetimler sonucu kazanmış olduğumuz bu uluslararası belgelerin müşterilerimize ait süreçlerin işletilmesindeki sorumluluğumuzu daha da arttırdığının bilinciyle hep daha iyi hizmet vermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SEDAŞ, Doğu Marmara'da yer alan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de 1,7 milyon elektrik abonesine ve yaklaşık 3,5 milyon nüfusa enerji dağıtım hizmeti veriyor.