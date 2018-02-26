THY, 600 TIR ile 3. Havalimanı’na taşınacak

İstanbul'da yapımı süren Yeni Havalimanı'nda ilk fazın yüzde 80'i tamamlanırken, merak edilen en önemli sorulardan biri olan Türk Hava Yolları'nın Yeni Havalimanı'na nasıl taşınacağı konusu da netlik kazandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, bayrak taşıyıcı havayolu şirketinin yeni adresine nasıl taşınacağını ilk kez İhlas Haber Ajansı'na açıkladı. 330 uçaktan oluşan geniş filosuyla dünya da 301 noktaya uçarak bu alandaki rekoru elinde bulunduran THY'nin taşınma işlemlerine ilişkin detayları paylaşan Bilal Ekşi, taşınma öncesinde ve sonrasında karadan ve havadan gerçekleştirilecek operasyonların detaylarını sıraladı.