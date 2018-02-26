Turkcell, dijital ihracat dönemini Moldova ile başlattı

Barcelona'da gerçekleştirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2018) yerini alan Türk şirketlerden biri de Turkcell oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça'nın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Terzioğlu, Turkcell Grup iştiraklerinden Lifecell Ventures ile "dijital ihracat" dönemini başlattıklarını bildirdi.

Artık dünyadan dileyen her operatörün Lifecell Ventures tarafından sunulan BiP, fizy, Dergilik, Lifebox, Hesabım, Paycell, Hızlı Giriş, Upcall ve RTM gibi servisleri müşterilerine sunabileceğini belirten Terzioğlu, tüm dünyadan milyonlarca kişi tarafından kullanılan servislerini Lifecell Ventures çatısı altında tüm operatörlerin kullanımına sunacaklarını söyledi.

Terzioğlu, Türkiye'nin son yıllarda her alanda kendi teknolojilerini geliştirmeye başladığını belirterek şunları kaydetti:

"Şimdi dijital ihracat dönemi. Lifecell Ventures Türkiye'nin dijital ihracatında büyük görev üstleniyor. Eskiden gücün kaynağı petroldü, genellikle şirketler petrol rezervleri ile ölçülürdü, bugün ise gücün kaynağı data. Bu veri rezervi nasıl paraya dönüştürüyor, buna bakarak ülkenin gücünü değerlendirebilirsiniz. Türkiye'de Endüstri 2.0'la petrol yarışında kaybettik ama Türkiye dijital ekonomiye çok katkıda bulunan ülkelerden biri. En çok veri kullanıldığı ülkeler arasındayız.

Bu verinin saklanabilmesi, kontrol edilebilmesi, dijital hizmetlere dönüştürülebilmesi, içeride bunu kullanabilmek ve geliştirdiğimiz teknolojileri ihraç edebilmek bundan sonraki adımlarımız olmalı. 3 yıllık dönüşüm sürecimizde en güvenilir, sağlam, sabit yapıları oluşturduk. Şebekemiz dijital hizmetlerin gelişebileceği altyapıyı oluşturabilecek niteliğe geldi.

Bütünleşik telekominikasyon liderlik alanında hedeflerine 1 yıl öncesinden ulaştıklarını bildiren Terzioğlu, dijital operatör olmak istediklerinden bahsetti.

Terzioğlu, "Küresel ürün ve hizmetlerimizi bütün dünyaya franchise olarak sunmak istiyoruz. İlk sözleşmemizi Moldova ile yaptık. Moldava Moldcell lifebox ve BİP'i kullanacak. Doğru adımları atmaya başladık." bilgisini verdi.

Son 10 yıl içinde Google, Facebook, Twitter, Alibaba gibi dijital ekonomi şirketlerinin değerlerini 50 kat artırdığını söyleyen Terzioğlu, telekominikasyon şirketlerinin ise tek kat artırabildiğini anlattı.

"OTT'LER İLE REKABET ETMENİN YOLU TELEKOM VE OTT YETENEKLERİNİ BİRLEŞTİRMEKTEN GEÇİYOR"

Lifecell Ventures ile rekabette öne geçme zamanının geldiğini vurgulayan Terzioğlu, şu bilgileri verdi:

"Son 10 yılda Telekom altyapısını kullanarak dünyada milyarlarca kullanıcıya ulaşan OTT'ler ile rekabet etmenin yolu telekom ve OTT yeteneklerini birleştirmekten geçiyor. Biz de 2015 yılında başlattığımız dönüşümle sadece mobil ve sabit altyapılarımızı birleştirmedik, üzerine telekom ve OTT yeteneklerini bir araya getirerek oluşturduğumuz servislerimizi koyduk.

Bugün geldiğimiz noktada fizy, TV+, BiP, Lifebox, Dergilik gibi servislerimiz Türkiye'de rakiplerini geride bırakmış durumd. Şimdi bu deneyimi dünyada Telekom sektörüne taşıma zamanı. Turkcell Grup iştiraklerinden Lifecell Ventures ile artık bu servislerimizi diğer operatörlerin kendi müşterilerine sunmalarının yolunu açıyoruz. Turkcell olarak telekom sektörüne yeni bir soluk getirmek istiyoruz. Lifecell Ventures ile dünyanın her yerindeki tüketicilere dijital iletişim, eğlence, müzik, TV, ticaret ve e-ticaret uygulamalarıyla bulut çözümleri sunmaya başladık."

Normalde bir Telekom operatörünün müşterileriyle ilişkisinin günlük 31 dakikalık arama-aranma süresi olduğu bilgisini veren Terzioğlu, kendilerinin ürün ve hizmetlerle bin 440 dakikanın her anında müşterilerle birlikte olma hedefinde olduklarını anlattı.

"BİZ DNA'SINDA İNOVASYON OLAN BİR ŞİRKETİZ"

Terzioğlu, şu anda Turkcell'de 31 dakikalık arama süresine ek olarak TV+ ile 63, BiP ile 46, fizy ile 24, Dergilik ile 27 dakika daha müşteri ilişkisi kurduklarını belirterek, Hesabım ve Paycell gibi servisler üzerinde de her gün milyonlarca işlem gerçekleştirildiğini aktardı.

"Biz DNA'sında inovasyon olan bir şirketiz. Dijital servislerimizle de ülkemizin teknoloji açığını kapatıyoruz." diyen Terzioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Telekom operatörleri sadece altyapı servisleri sağlamaya devam ettiği sürece maliyet kalemi olmaktan öteye geçemeyecekler. Telekomünikasyon sektörü talep hakkında şikayet eden tek sektör olarak öne çıkıyor. Bu aslında hızla artan data talebini gerçek anlamda gelir elde edilebilecek inovatif ürün ve servislere dönüştürememekten kaynaklanıyor. İşte bu noktadan yola çıkarak geliştirdiğimiz ürün ve servislerle çözüm sunuyor aynı zamanda da dijital ekonomilerin gelişimine katkı sağlıyoruz.

Çünkü biliyoruz ki kendi datasına sahip çıkamayan ülkeler kaybedecek. Çünkü data günümüzün petrolü gibi gücün ana kaynağı haline geliyor. Nasıl ki ham petrol yerine rafine edilmiş petrol daha çok getiri sağlıyor ise datada da öyle. Eğer datanızı doğru biçimde saklayıp, işleyerek inovatif ürün ve servislere dönüştüremiyorsanız kaybediyorsunuz demektir. Herkes artık datanın gücün kaynağı olduğunda hemfikir. Ancak birileri bunu kullanıp dijital bir hegemonya kurmayı başarıp dünyadaki tüm ülkelerin datasının sadece iki küresel dev tarafından işlenmesi formülünü buldu. Ama artık bunun değişme zamanı geldi."

Turkcell'in 2017 yılı gelirlerinde yüzde 23,4'lük rekor artışın en önemli etkenlerinden olan Lifecell Ventures'ın dijital servislerinin operatörlere birden fazla avantaj sunması olarak açıklayan Terzioğlu, "Lifecell Ventures servislerini müşterilerine sunmaya başlayan operatörler, müşterilerinin veri kullanımında kayda değer bir artış gözlemlerken, tüm operatörlerin kullanımına açık olan servisler sayesinde kullanıcı bazlarını da hızla genişletebiliyorlar. Gelir ve ARPU'ya da pozitif etki eden servisler, aynı zamanda müşteri bağlılığının da artmasını sağlıyor. Lifecell Ventures'ın servislerini kullanan operatörler ayrıca, bu servislerin güncellemesini de düşünmek zorunda kalmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

LİFECELL VENTURES'ÜN ÜRÜNLERİ BARCELONA'DA DENEYİMLENDİ

Yeni ürünlerini GSMA Mobil Dünya Kongresi'ndeki standında tanıtan Turkcell'in, Kopilot ve hem geleneksel hem de profesyonel tarım yapanlar için büyük kolaylıklar sağlayan Akıllı Tarım Cihazı fuardaki yerini alan ürünlerden oldu.

Turkcell, Innovation City olarak adlandırılan geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı 4'üncü Salon'da 469 metrekarelik stantla Lifecell Ventures servislerini de görücüye çıkardı.

Şirket, teknoloji üretiminde yerel kaynaklarla geliştirdiği birçok ürün ve hizmetini de kongre katılımcılarının beğenisine sundu.

Teknoloji meraklısı ziyaretçiler, dünyanın başlıca mobil operatörleri, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve birçok mobil teknoloji şirketi mensupları Turkcell / Lifecell Ventures standında Lifebox, Yaani, BiP, fizy, Dergilik, TV+ gibi ürünleri yerinde deneyimledi.