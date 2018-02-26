TÜRSAB'ın yeni başkanı Bağlıkaya

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nde (TÜRSAB) yeni bir dönemin kapıları aralandı. Dün yapılan seçimlerde birliğe üye yaklaşık 4 bin delege "Bize değişim gerek" diyerek Firuz Bağlıkaya'yı yeni başkan olarak seçti. 4 bin 866 üyenin kayıt yaptırdığı sandıkta, 3 bin 622 kişi oy kullandı. Emin Çakmak 350, Başaran Ulusoy'un aday gösterdiği Çetin Gürcan bin 48 oy alırken, Firuz Bağlıkaya en yakın rakibine iki kattan fazla fark atarak 2 bin 198 oyla TÜRSAB'ın yeni başkanı oldu. 23'üncü Genel Kurul'la birlikte, Başaran Ulusoy'un 18 yıldır kesintisiz devam eden TÜRSAB başkanlığı da resmen sona erdi. Yeni dönemde Firuz Bağlıkaya, 9 Yönetim Kurulu, 3 Denetim Kurulu ve 3 de Disiplin Kurulu olmak üzere 15 kişilik bir ekiple birliği yönetecek. TÜRSAB'ın yeni başkanı Firuz Bağlıkaya, resmi sonuçların açıklanmasının ardından coşkulu alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

BİRLİK ZAMANI

Birlik üyelerine ve ekibine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Bağlıkaya, birlik mesajı verdi. "Zaman birlik zamanı, bir arada olma, bir olma zamanı" diyen Bağlıkaya, yeni görevinde üyelere değil sorunlara meydan okuyacaklarını ifade etti. Firuz Bağlıkaya, "Birliğimizi değil sorunlarımızı çözeceğiz" diyerek, şöyle devam etti: "Bugün sadece bir dönem kapanıp yeni bir dönem başlamadı. Bugün burada bir çağ kapatıp, yeni bir çağ açtık. TÜRSAB tarihindeki en yüksek oyu alarak hep beraber bir tarih yazdık. Tüm üyelere ve ekibime tekrar teşekkür ediyorum." Cumartesi günü başlayan genel kurulda, TÜRSAB tarihinde bir ilk yaşandı. Dün yapılan gizli oylamada delegeler Başaran Ulusoy liderliğindeki mevcut yönetimi ibra etmedi. Oylamaya katılan delegelerin yüzde 66'sından fazlası, ibra oylamasında olumsuz yönde oy kullandı. Yeni Başkan Bağlıkaya, "Yönetimi ibra etseydik, bu zamana kadar yaptığımız eleştirilerin arkasında durmamış olacaktık. Yapılmış bu kadar yanlış iş varken, mevcut yönetimi ibra edemezdik" dedi.

İŞTE YENİ YÖNETİM

Firuz Barbaros Bağlıkaya

Hasan Erdem

Mehmet Nezih Hacıalioğlu

İbrahim Halil Kalay

Hacı İbrahim Canatan

Ali Bilir

Ahmet Özden

Selçuk Boynueğri

Bedirhan Bayka