Vaditepe Başakşehir’de dev kampanya

İstanbul'un planlı gelişen bölgelerinden Bahçeşehir, güzergâhı netleşen Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir
ve Arnavutköy hattında hayata geçirilecek Kanal İstanbul
projesine komşu konumuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bölgenin merkezinde 4 bin konutluk Vaditepe Bahçeşehir
projesini geliştiren ve bugüne dek inşa ettiği 75 bin konutla ön plana çıkan KİPTAŞ, az katlı ve yüksek katlı blokların yer aldığı projesinde, klasik mahalle yaşamını modern şehir hayatına taşıyor. YÜZDE 20 İNDİRİM
Bahçeşehir'de bulunan Vaditepe projesi, Kanal İstanbul'a yakın konumuyla birlikte esnek ödeme seçenekleri sunuyor. 2+1'den 5+2'ye kadar konut seçeneklerinin yer aldığı Vaditepe Bahçeşehir'de Kanal İstanbul manzaralı, sınırlı sayıdaki 3+1 ve 4+1 dairelerinin satışları devam ediyor. Teslime hazır, sınırlı sayıdaki daireler için sağlanan kampanyada, yüzde 5 peşinatla 60 aya vade farksız konut kredisi imkânının yanı sıra KİPTAŞ, yatırımcılara peşin alımlarda yüzde 20 indirim avantajı da sunuyor. Ayrıca projede hizmete giren 41 derslikli ilkokul, 1.300 öğrenci kapasiteli ortaokul, 72 derslik, 2.160 öğrenci kapasiteli lise ve 3 caminin yanı sıra zengin sosyal donatı alanları site sakinlerine sunuluyor. Şehrin merkezinde doğa ile iç içe bir yaşam sunan projede kapalı yüzme havuzu, fitness center, sauna, Türk Hamamı, açık spor alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları ve geniş yeşil alanlar yer alıyor. KİPTAŞ, Vaditepe projesini 284 dönüm arsa üzerinde hayata geçirirken, geniş peyzaj alanları ve Bahçeşehir Göleti'yle birlikte yeşil alan imkânı sunuyor. AVANTAJILI LOKASYON TEM
Otoyolu'na 1 kilometre mesafede yükselen Vaditepe Bahçeşehir, konumuyla dikkat çekiyor. Avrupa'nın en büyük havalimanı kabul edilen 3. Havalimanı'na yakınlığıyla da ön plana çıkan proje, güzergâhı netleşen Kanal İstanbul projesine de komşu bir noktada konumlanıyor. Proje Bahçeşehir'in kalbinde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Çevreyolu ve bağlantı yollarının yanı sıra Metro hattı, 3. Havalimanı gibi projelerin kesişim noktasında bulunuyor