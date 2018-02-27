Bikaldi Dubai’de görücüye çıktı

Gulfood 2018'de ilk defa piyasaya çıktıklarını söyleyen Detay Gıda Genel Müdürü Dilara Altınkılıç Kutmangil, "Bikaldi ile kahve tutkunlarının vazgeçilmezi olmayı hedefliyoruz" dedi. TAM NOT ALDI
Kutmangil, Detay Kahve
olarak otel, restoran ve cafe zincirlerine özel geliştirdikleri Bikaldi markası ile yepyeni bir kahve lezzeti sunacaklarının altını çizdi ve "Bikaldi markası espressodan filtre kahveye, Türk kahvesinden salebe, sıcak çikolatadan kahve beyazlatıcısına kadar tüm zevklere hitap ederek fuarda da tam not aldı" dedi. "Hem çekirdek hem de öğütülmüş kahve çeşitlerini tüketicilerin beğenisine sunuyoruz" diyen Kutmangil, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye ve Dünya'nın önde gelen kahve üreticilerinden biri olarak, son teknoloji fabrikalarımızda Brezilya
'nin en kaliteli kahve çekirdeklerini kavurduk, öğüttük ve sonunda eşsiz Bikaldi lezzetini sizler için ortaya çıkardık." OTOMASYONLU ÜRETİM TESİSİ
6 bin metrekarelik tam otomasyonlu üretim tesisine sahip olduklarını söyleyen Kutmangil, "Öğütmeden paketlemeye kadar tüm üretim süreçlerini uluslararası hijyen standartlarına uyumlu olarak yürütüyor ve geniş ürün yelpazemizin yanında Kosta Rika, Kolombiya
, Guatemala, Kenya ve Santos yörelerine ait yöresel kahvelere kadar pek çok çeşidi de sunuyoruz. Kahvelerimizin mükemmel kaliteye ulaşmasının ardında, güvence sistemi önemli rol oynamaktadır" dedi.