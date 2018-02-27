Brezilya’nın en kaliteli kahve çekirdekleri Bikaldi uzmanlığı ile geliyor!

Türkiye ve Dünya'nın önde gelen kahve üreticilerinden Detay Kahve, Brezilya'nin en kaliteli kahve çekirdeklerini titizlikle topladı, son teknoloji fabrikalarında uluslararası kalite standartlarında kavurdu, öğüttü ve sonunda eşsiz Bikaldi lezzetini ortaya çıkardı.

TÜM ZEVKLERE HİTAP EDİYOR

Hem çekirdek hem de öğütülmüş kahve çeşitlerinin tüketicilerin beğenisine sunulduğu Bikaldi markası espressodan filtre kahveye, Türk kahvesinden salebe, sıcak çikolatadan gold kahveye, çikolata kakao toz karışımından kahve beyazlatıcısına kadar geniş ürün yelpazesi ile tüm zevklere hitap ediyor.

Bikaldi lezzetleri, müşterinin ihtiyacına göre 500 gr'dan 5 kg'a kadar farklı paketleme alternatifleri ile sunuluyor.

"BİKALDİ İLE KAHVE TUTKUNLARININ VAZGEÇİLMEZİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Gulfood 2018'de ilk kez görücüye çıkan Bikaldi ziyaretçilerden de tam not aldı. Detay Gıda Genel Müdürü Dilara Altınkılıç Kutmangil "Bikaldi ile kahve tutkunlarının vazgeçilmezi olmayı hedefliyoruz" sözleriyle Bikaldi'ye olan güvenini vurguladı.