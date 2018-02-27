Cazador yurtdışında tasarım ofisi açıyor

İşadamı Fatih Görür
'ün 94 krizi sonrası İstanbul Laleli'de başladığı tekstil macerası 22 yılda 70 milyon lira cirolu 'Cazador' markasını doğurdu. Bu yıl Survivor yarışmasının giyim sponsoru olan şirketin hedefinde yurtdışında da markalaşmak var. Bu kapsamda bir dizi projenin startını verdiklerini belirten Cazador Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Görür, "Tekstilde sürekli diri olmak zorundasınız" diyor. Yurt dışında tasarım ofisi açacaklarını anlatan Görür, "Hollanda veya İtalya olacak. Tasarıma çok önem veriyoruz. Tasarımcının rahat düşünebilmesi için modayı iyi takip etmesi gerekiyor. Dışarıda da bir ofisimizin olmasının tasarımda bizi daha ileriye götüreceğine düşünüyoruz. Türkiye'de tasarımla ilgilenen 10 kişilik bir ekibimiz var" dedi. Görür, şöyle konuştu: "Bu yıl Survivor'la ürün anlaşması yaptık. Survivor ekibini ve yarışmacılarını biz giydiriyoruz. Hedefimiz farklı kıtalarda da marka olabilmek."