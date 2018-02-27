Haberler Ekonomi Haberleri Çocuk işçi için ev ziyareti yapılacak

Çocuk işçi için ev ziyareti yapılacak Hükümet, çocuk işçiliğiyle mücadele için harekete geçti. Çocuk işçilerin tespiti için ev ziyaretleri yapılacak. Mücadele birimi kurulacak