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ne kadar? (27 Şubat 2018)

Bankalararası piyasada 3,78 civarında işlem görüyor.

Giriş Tarihi: 27.2.2018 09:17 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 09:54
Dolar ne kadar? (27 Şubat 2018)
Jeopolitik risklere paralel geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen /TL zayıf veri ve haber akışıyla bu hafta yatay bir görünüm izliyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,78'in üzerinde seyrediyor. Euro/TL ise 4,66 civarında hareket ediyor.

Piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Jerome Powell'ın bugün ve perşembe yapacağı konuşmaları takip edecek.


Powell'ın konuşması doların üç yılın dip seviyesinden toparlanmasının devam edip etmeyeceğini belirleyebilir.

Dolar/TL geçen hafta 3,76'lı seviyelerden 3,81'in üzerine çıkmış ancak sonrasında endişelerin hafiflemesiyle haftayı 3,78'in hemen üzerinde tamamlamıştı.
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Dolar ne kadar? (27 Şubat 2018)
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