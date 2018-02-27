Elektrik ve gaz talebi gün geçtikçe artacak

Küresel gaz talebinin, 2030'a kadar yılda yüzde 2 oranında artması beklendiğini dile getiren Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, "Bu toplamda yüzde 45 oranında bir artışa denk geliyor. LNG
'nin de bunun iki katı hızla yılda yüzde 4-5 oranında artması söz konusu olacak" dedi. ENERJİDE GAZIN ROLÜ BÜYÜK
2050 yılı ve ilerisinde elektriğin önemli bir yükseliş göstereceğine ve tüm enerji
talebinin yaklaşık yarısını oluşturacağına dair çalışmaların yer aldığını söyleyen Erdem, elektrik ile çalışmayan çok büyük bir enerji talebinin de hala var olacağını söyledi. Gaz talep artışının büyük bir çoğunluğunun, Asya ve Orta Doğu
gibi bölgelerde gerçekleştiğini vurgulayan Erdem, "En temiz hidrokarbon olan gaz ve yenilenebilir enerji kaynakları, 2030 yılına kadar olan toplam enerji talebinin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturacak. Küresel enerji sisteminin bu yüzyılda ikiye katlanmasının beklendiği düşünülürse, bu doldurulmak için geniş bir alan sağlıyor" diye konuştu. LNG tedarikinde çok hızlı bir artışın yaşandığını dile getiren Erdem, küresel LNG ticaretinin yüzde 50 artırması beklendiğini söyledi. 50 MİLYON İNSAN DOĞALGAZ KULLANACAK
Türkiye'de LNG kapasitesinin artırılması konusunda çok hızlı ve başarılı adımlar atıldığını söyleyen Erdem, "2018'de 81 ilin tamamının doğalgaza kavuşacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın belirttiği gibi "Önümüzdeki iki yıl 200'den fazla ilçeye de doğalgaz bağlanmasıyla doğalgaz konforundan faydalanan insan sayımız 40 milyonlardan 50 milyonlara çıkarılmış olacak" dedi. 2017'de gaz tüketiminin yüzde 16 arttığına dikkat çeken Erdem, "Ülkemizin gaz talebi, 2005 yılından 2015 yılına kadar yılda ortalama yüzde 5.7 artmış ve Avrupa'dan çok daha fazla büyüme sağlamıştır. İleriye dönük olarak piyasadaki genel gaz talebinin büyümesi bekleniyor" diye konuştu.