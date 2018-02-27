Endüstri 4.0 KOBİ için fırsata dönüştü

Dijitalleşen iş dünyasına bütünleşik bulut ve kurumsal yazılım çözümleri sunan Comparex Türkiye, KOBİ
'lerin dönüşümüne ve tersine beyin göçüne katkıda bulunmaya odaklandı. KOBİ'leri Endüstri 4.0 teknolojileriyle tanıştırmak istediklerini ifade eden Comparex Türkiye CEO'su Irmak Pakdemir, 'Comparex olarak büyük ölçekli projelerde edindiğimiz deneyimi harmanlayarak orta ve küçük ölçekli şirketlere bulut yönetimini, güvenliğini ve otomasyonu da içinde barındıran çözümlerimizle katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Dijitalleşmede bulut teknolojisinin öne çıktığını anlatan Pakdemir şunları anlattı: "Türkiye'nin KOBİ'lerinde bulut ve dijitalleşme anlamında yüksek bir potansiyel var. KOBİ'ler bulutun sunduğu hızı ve esnekliği artık yeni bir referans noktası olarak görmeye başlıyor. Makul bir aylık sabit ücretle bulutu merkeze alan uçtan uca çözümler, 2018 ve sonrasında öncelikli tercih olacaktır."