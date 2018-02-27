Gıda sektörü hedef büyüttü

Türk gıda sektörünün oyuncuları, Ortadoğu'nun en büyük gıda fuarı Dubai Gulfood 2018 Fuarı'na çıkartma yaptı. Türk ürünlerini dünya markası haline getirmek amacıyla aralıksız çalışmalarını sürdüren sektör, Ortadoğu'yu hedef pazar haline getirdi. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, Ortadoğu'nun en büyük gıda fuarı olan Dubai Gulfood'un Ortadoğu ülkelerinin yanında, başta Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere Afrika kıtasından ve Hint yarımadasından gıda ve içecek ithalatçılarını ağırladığına dikkat çekti.

İHRACATIN YARISI ORTADOĞU'YA

Türkiye'nin gıda ve içecek ürünleri ihracatının neredeyse yarısını Ortadoğu ülkelerine yaptığını aktaran Kopuz, "2016'da 9 milyar 911 milyon 480 bin dolar olan gıda ve içecek ihraca- tımız, 2017'de 10 milyar 679 milyon 989 bin dolar olarak gerçekleşti. Bunun 4 milyar 729 milyon 693 bin 336 dolarlık kısmı ise Ortadoğu ülkelerine yapıldı" dedi. Türk ürünlerinin Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs, Lübnan, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen'e ihraç edildiğini aktaran Kopuz, bölgenin Türk markalarına büyük ilgi gösterdiğini kaydetti. Kopuz, "Bu yıl Ortadoğu ülkelerine yaptığımız ihracatı 5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

BİR YILDA YÜZDE 103 BÜYÜME

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Uygun da, Türkiye'nin 2017/18 sezonunda 285 bin ton zeytinyağı ve 450 bin ton sofralık zeytin rekoltesine sahip olduğunu belirtti. Uygun, "Bu yıl alıcılar Türk zeytin-zeytinyağını tercih ediyor. Sezonunun ilk çeyreğinde Ortadoğu ülkelerine yaptığımız zeytinyağı ihracatı yüzde 103'lük artışla 6 milyon 228 bin dolardan, 12 milyon 635 bin dolara çıktı. Ortadoğu'da Türk girişimcilerin işlettikleri otel ve restoran sayılarındaki artışa paralel olarak Türk yemeklerine ve Türk gıda ürünlerine talep artıyor" dedi.

HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Seyyar, fuarın önceki yıllara oranla 2018'de çok daha yoğun ve verimli geçtiğini belirtti. Dubai'yi Türk ihracatçısı için dünyaya açılan kapı olarak değerlendiren Seyyar, "Ortadoğu ülkelerinde Türk ürünlerine yoğun bir ilgi var. Bu ilgiyi ihracat rakamlarımıza yansıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye'nin 2017'de Ortadoğu ülkelerine 791 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı yaptığı bilgisini veren Seyyar, "Sektörün toplam ihracatında Ortadoğu'nun payı yüzde 22'ye ulaştı. 2018 yılı için Ortadoğu ülkelerine 1 milyar dolarlık yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ALTUNKAYA: 160 FİRMA İLE KATILIM SAĞLADIK

Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, fuara 160 firma ve marka ile katılım sağadıklarını söyledi. Altunkaya, "Türkiye ocak ayında 548 milyon 129 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. Bunun 169 milyon 937 bin dolarlık kısmı birliğimizce yapıldı" şeklinde konuştu.