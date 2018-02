Kayıp kaçak tek hane gidiyor

BUGÜN NELER OLDU

aHaber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünü yaptığı "Enerjide dijitalleşme ve müşteri memnuniyeti" panelinde Türkiye 'nin kayıp kaçak oranının yüzde 13'lere kadar düştüğü ve bu oranın kısa sürede tek hanelere ineceği vurgulandı. Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir , " EPDK her bölgeye her yıl kayıp kaçak yönünden hedefler koyuyor. Siz bunu tutturamazsanız cebinizden para koyarsınız. İki türlü kayıp var. Bir tanesi teknik kayıp. Yüzde 4.5-6 arasında. Bu teknik kayıp azaltılabilir mi? Evet. Şebekeler yenilendikçe bu kayıp azalır. Diğeri ise kayıp. Yani çalınması. Türkiye'de bu oran ortalamada yüzde 13. Güneydoğu'yu çıkarınca bu oran tek haneye iniyor. Özelleştirme öncesi bu oran 20'nin üzerdeydi. Dört yıl sonra Türkiye'nin şebekesi bir iki bölge dışında Avrupa'daki birçok ülkeden daha iyi hale gelmiş olacak" şeklinde konuştu.Özelleştirme ile alınan sistemlerin eski olduğunu belirten Özdemir, "Şebekeler 30 yaşın üzerindeydi. TEDAŞ 'ın bu yatırımları yapması söz konusu değildi. Özel sektörün mantığı ise farklı. Bizde ödenek bekleme gibi bir şey yok. EPDK bize hedefler verdi biz de hedefler doğrultusunda yatırımlarımızı yapmaya başladık. TEDAŞ'tayken müşteri çantada keklik gibi bakılıyordu. Şimdi öyle değil. Artık rekabet var ve rekabet de artacak. Ben müşteri- yi memnun edemezsem bende durmaz. Bakanlık da bizi rahat bırakmıyor. Bakanlık da burayı aldınız ama 'Bakalım vatandaş ne diyor?' diye soruyor. Trabzon'da bir toplantıya başladık. Bakanımız orada dedi ki hiçbirinizin haberi yok hepinizin bölgesi ile anket yaptık. Bize zarflarla 100 noktada anket yaptılar. Bir toplantı daha yaptık İstanbul'da. İkinci anketi de aldık. Hepsi bizim için karne gibi" dedi.EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk ise enerjide dijitalleşmenin özelleştirme süreci sonrası hız kazandığını belirterek, "EPDK olarak rolümüz bir şeyleri sahada uygulamak değil, düzenlemeleri yapıp sektöre yön vermek. Bununla birlikte hali hazırda imkânlarımız neler buna kafa yoruyoruz. Biz dijitalleşmeyi akıllı şebeke üzerinden ifade ediyoruz ve bununla ilgili 4 yıl önce bir komisyon kurduk. 40 kişilik bir kurul oluşturduk. 2017 sonu itibarıyla ciddi bir güneş enerjisi potansiyeli yakalamış durumdayız. Ayrıca IT dünyasında yaşanan gelişmeleri de sektöre uygulayarak, bütün bunları entegre bir sisteme nasıl dönüştürebileceğimiz üzerine çalışıyoruz" dedi.ELDER Başkanı Serhat Çeçen ise sektörde birçok teknolojik yatırımlar gerçekleştirmeye gayret ettiklerini belirterek, "Akıllı şehirler ve yaşam artık bize ulaşacak. Enerji ve teknoloji artık hayatımızın her yerinde. Biz de bu teknolojiler ile müşteri ve vatandaşın memnuniyeti için yatırımlarımızı geliştirmeye gayret edeceğiz. EPDK'nın yol haritası bize önderlik ediyor. 20 milyon lirayı bulan bir Ar-Ge ve altyapı yatırımları yaptık. 21 dağıtım şirketi olarak yatırımları devam ettireceğiz" dedi. Yapılan yatırımların aslında devlet yatırımı olduğunu da belirten Çeçen, "Şöyle bir saptamayı da unutmamamız lazım. Bu yatırımlar aslında hepsi devletin yatırımları. Tüm bu teknolojik yatırımların tamamı devlet adına üstlenilmiş bir görev ve bu imtiyazların süresi 2035 yıllarında bitecek. Bu da önemli bir sorumluluk" dedi.