BUGÜN NELER OLDU

Ofisi Madeni Yağlar, ihracat yaptığı ülkeler arasına ilk kez Şili ve Pakistan'ı da ekledi. Çözüm ortakları arasında yer alan KOBİ 'lerle ileri teknolojide buluştuklarını ifade eden Petrol Ofisi Satış Direktörü Ulvi Kılıç, "Madeni yağlar ve kimyasallar pazarında Türkiye liderliğini 8 yıl boyunca elde tutma başarımız var" dedi. Kılıç, ileri teknolojiyi KOBİ'lere sunma ç ab alarının artacağını ifade etti.vatandaşlarının gizlilik haklarını korumak amacıyla son 20 yılda yapılan en büyük reformlardan biri olarak adlandırılan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR-General Data Protection Regulation) 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe giriyor. Ticimax e-Ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, "Türkiye'den AB ülkelerine e-ihracat yapan e-Ticaret siteleri 20 milyon euroya kadar cezalarla karşılaşabilir. Şimdiden altyapı hazırlıklarına başlamak şart" dedi.Ticaret Odası Derneği tarafından 6 Mart'ta düzenlenecek Kadınlar Günü paneli bilimin dâhi kadınlarını bir araya getiriyor. Buluşlarıyla gıdadan sağlığa, denizcilikten uzaya kadar birçok alanda değişime yol açan 3 dahi kadın panelde konuşmacı olarak yer alıyor. Bu isimlerden biri olan Aslı Elif Tanuğur, 'Being an Efficient and High Impact Woman' konulu panelde konuşacak. Tanuğur, Türkiye'de ilk kez propolis üretimini gerçekleştirmişti.