Özel sektör devlet işbirliği artmalı

ATV Ankara Temsilcisi & Takvim Yazarı Şebnem Bursalı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Türk Madenciliğinde Yeni Model: Ar-Ge ve Güvenlik Kültürü adlı panelde, katılımcılar iş güvenliğinin maden sektöründeki öneminin ve sektörde kamu ve özel kesimin beraber hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi Yerli kömüre dayalı enerji santralleri ihaleleri yapılacağı haberini veren Cansız, "Başta Afşin, Elbistan, Eskişehir, Konya gibi benzeri yerlerde elektrik santralleri ihaleleri yakında yapılacak. Bunlar yapıldığında ithalattan gelen kömür miktarı belli oranda azalacak" diye konuştu. İş güvenliği kültürü oryantasyonu için Migem akademiyi kurduklarını ifade eden Cansız, şöyle devam etti: "Migem olarak denetimlerin kalitesini artırmak için çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Denetim sayısı 6000 hedeflenmişken 6500 ile sonuçlandı. Daha önce ortalama 3 yılda bir denetleme olurken başta kömür sahaları olmak üzere yeni dönemde 3 ayda bir denetlenir hale geldik. Düşük riskli sahalarda yılda 1 orta risklilerde 6 ayda bir denetim sağladık."Madenciliği kömür ve diğer madencilik olmak üzere ikiye ayırmak gerektiğini vurgulayan İMBAT Madencilik A.Ş. Kurucusu Nimet Arif Kurter, "Problemli yatakların işlenmesi çok büyük ihtisas isteyen bir iş. Madenciliğin temel prensiplerine uyulursa sıkıntı genelde olmaz ama bu kömür madenciliğinde geçerli değil" ifadelerini kullandı. Kurter, "Bunun için de sondajlar vs. yapılıyor. Bu bakımdan kömür madenciliğiyle diğer madenciliği ayrı tutmak gerekir. İş güvenliği konusu da önemli. En fazla teftişi bu yüzden biz görüyoruz ve biz bundan gereğini yaptığımız için gayet memnunuz" dedi. Türkiye 'de son 30 yılda ciddi bir insan kaynağı oluştuğunu söyleyen Lidya Madencilik Genel Müdürü Mustafa Aksoy, "Türkiye'de 2 önemli keşfimiz oldu. Arama çalışmalarımız devam ediyor. Altın madenciliğine bakarsak bin ruhsatınız varsa ancak biri madene dönüşebiliyor. Türkiye'de maalesef her maden ruhsatı madene dönüşecekmiş gibi bir algı var ama bu şekilde olmuyor. Şu anda 700 milyon dolarlık bir yatırım yapıyoruz. Erzincan'da son on yılda 1.2 milyar dolarlık yatırımımız var. Bu tür madenleri bulmak çok zor" diye konuştu.