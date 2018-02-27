Rüzgar YEKA'sında üretime 2020'de başlanacak

Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözleşmenin imzalanmasıyla 50 milyon dolarlık teminat mektubunun işleme konulduğunu söyledi.

DÜN İTİBARIYLA RESMEN BAŞLADI

Söz konusu sözleşme kapsamında konsorsiyumun piyasaya elektrik satışı hakkının başladığını ifade eden Ata, "Dün itibarıyla 15 yıllık alım garanti süremiz başladı. Türbin fabrikasının kurulumu iki yıl sürecek, ilk türbinler üretilir üretilmez, elektrik üretimine başlayacağız. Bu da 2020'nin ilk çeyreğine denk geliyor. 2022'nin ikinci çeyreğine kadar bin megavatı tamamlamış olacağız. Burada bin megavattan yıllık 4 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek." diye konuştu.

Ata, santrallerin kurulacağı yerlerin belirlendiğini ve 3 ay içinde bölgelerin Bakanlığa bildirileceğini kaydetti.

İŞTE KURULUM YAPILACAK O İLLER

Bakanlığın olur vermesinin ardından söz konusu bölgelerin Resmi Gazete'de yayımlanacağını dile getiren Ata, "Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en geç 8 ay içinde bu bölgelerle ilgili çalışmalarımıza başlamamız gerekiyor. Şu anda Trakya'da üç ayrı santralde 700 megavat, Sivas'ta 250 ve Eskişehir'de 50 megavat olmak üzere toplam bin megavatı tamamlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ata, bölgelerin ilan edilmesinin ardından yerli ve yabancı finans kuruluşlarıyla görüşmeler yapacaklarını sözlerine ekledi.

1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM

Geçen yıl 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen rüzgar enerjisi YEKA ihalesine dünyanın en büyük türbin üreticilerinin de aralarında bulunduğu 8 konsorsiyum katılmış ve ihalede kilovatsaat başına 3,48 dolar/cent ile en düşük teklifi Kalyon-Türkerler-Siemens Gamesa konsorsiyumu vermişti. Konsorsiyumun sözleşme kapsamında 1 milyar doların üzerinde yatırım yapması bekleniyor.