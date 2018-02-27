Şirketleri 25 yıl geriye götürdü

Bin yıl süreceği iddia edilen, Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat post modern darbesi yıldönümünde bir kez daha sorgulanıyor. Süreç arkasında on binlerce mağdur bıraktı. Başörtüsü yasakları ve muhafazakar kesim üzerine kurulan baskılar nedeniyle toplumda sosyo-psikolojik izler oluşturdu. Ekonomide ise milyarlarca dolar tahribata yol açtı. 2001 krizinin de altyapısını hazırlayan süreç 300 milyar dolara mal oldu. O dönemi bizzat yaşayan iş dünyasının temsilcileriyle konuştuk...

MÜSİAD LOGOSU ANLAŞMAYI İPTAL ETTİRDİ

MÜSİAD'ın eski Başkanı Doç. Dr. Ömer Bolat: 28 Şubat sürecini yeni nesillere iyi anlatmak gerekiyor. O dönem MÜSİAD'da genel sekreter görevini üstlendiğim için yaşanılanları çok iyi biliyorum. O dönem daha çok çalışıp, gayri safi milli hasıladan daha çok pay almak isteyen küçük şirketlerin önünün kesildiğini gördük. Zaten darbe dönemleri, toplumsal olarak daha çok hak aramanın zirveye çıktığı dönemlere denk geliyor. 28 Şubat süreci de öyle oldu. Birçok işadamı akla hayale gelmeyen nedenlerle batırıldı. Mesela, Başbakan Bülent Ecevit döneminde ABD'ye işadamı heyetiyle giden bir işadamı uçağa bindikten sonra MÜSİAD üyesi olduğu nedeniyle indirildi. ABD'ye önemli bir imza için giden üyemiz, projeyi kaybetti, şirketi battı. Bir diğer işadamı, yabancılarla Türkiye'de ortak yatırım için anlaşmaya vardığı gün, gece 02.00'de evinden alınarak, DGM'ye götürüldü.

AYAKTA KALMAK İÇİN PAZARDA SATIŞ YAPTIK

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: 28 Şubat sürecinden sonra, şirketimizin ayakta kalması zorlaştı. İş yaptığımız şirketler siparişlerini kesti. Tam bir 'cadı avı' yaşandı. Hatta fabrika binaları yeşil renge boyanan şirketlerin üzerine gidildi. Biz de şirketimizin ayakta kalması için halk pazarlarında satış yaptık. Yatırımlarımızı iptal ettik. Bu darbe büyümek isteyen Anadolu şirketlerini tüm ülkenin yaşadığı gibi 25 yıl geriye götürdü.

TÜRBANLI ÇALIŞAN NEDEN İYLE İŞİMİZİ FESHETTİLER

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: 28 Şubat sürecinde Anadolu sermayesi itibarsızlaştırılamaya çalışıldı. Haysiyeti ile oynandı. Bankaların içi boşaltılmış, gecelik faiz yüzde 7 binlere yükselmiş, finans sektörü nerede ise çöküşün eşiğine getirilmişti. İşin bir de andıçlama yüzü vardı. Yine bu süreçte Hans'la ticaret yapan övüldü, Abdullah'la ticaret yapan itibarsızlaştırıldı. ASKON gibi milletine, devletine, maneviyatına düşkün bir kurum 28 Şubat'ta kara listeye alındı, irtica raporlarına girdi. Şahsen kendi şirketimde sekretaryada çalışan kızımızın başı örtülü diye askeriyeye yaptığımız iş feshedildi.

TÜRKİYE KAYBETTİ LOBİ KAZANDI

Siyaseti ve toplumu dizayn etmeye çalışan 28 Şubat darbesinin ekonomik faturası da ağır oldu. Süreçle birlikte üç haneye yükseltilen faiz, lobinin ekmeğine yağ sürerken, halkı ve devleti fakirleştirdi. Bütçe dengesinin bozulması ve hortumlanan kamu bankaları 2001 krizinin de hazırlayıcısı oldu. Türkiye'ye maliyeti 300 milyar dolara ulaştı.