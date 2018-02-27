THY yeni evine 600 TIR’la taşınacak

İlk
etabı bu yıl 29 Ekim'de hizmete girecek İstanbul Yeni Havalimanı
(İYH) inşaatında sona doğru yaklaşılırken, havalimanın en büyük kullanıcısı Türk Hava Yolları da Atatürk Havalimanı
'ndan (AHL) yeni üssüne taşınma planlarını hazırladı. Uçuşlarını 18 saatte kademeli olarak yeni evine aktaracak olan THY
, diğer ekipmanlarını ise 600 TIR'la taşıyacak.
İYH'ye taşınmak için tüm planlarını yaptıklarını belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi
, uçak hat bakımı inşaatının yüzde 40'lara doğru geldiğini, diğerlerinin yapımının da hızlı bir şekilde devam ettiğinin altını çizdi. Taşınmaya yönelik yurtdışından danışmanlık hizmeti aldıklarını aktaran Genel Müdür Bilal Ekşi, Atatürk Havalimanı'ndan 30 Ekim gece 03.00'te başlayacak taşınma sürecinde THY'nin neler yapacağını anlattı. 120 UÇAK BOŞ
İYH'nin 29 Ekim'de yapılacak açılış töreni sonrası 30 Ekim'e kadar AHL'de operasyonların devam edeceğini kaydeden Ekşi, "THY dışındaki diğer taşıyıcılar AHL'deki operasyonlarını bitirecek ve yeni havalimanına taşınacak. Uçak ve malzemelerini götürecekler. Ama biz AHL'de bir gün operasyona devam edeceğiz. Sonra sıra bize gelecek. Hem AHL hem İYH 18 saat için bütün seferlere kapatılıyor. Ticari yolculu seferlere her ikisi de kapatılıyor. O aşamada yaklaşık 120 uçağımızı boş olarak AHL'den yeni havalimanına nakil olacak. AHL'den son seferlerini yapmış, yolculu olarak yurtdışına gitmiş uçaklarımız dönüş seferlerini orada bekleyecekler. Havalimanı açıldığında 120'ye yakın uçağımız orada olacak. Diğer uçaklarımız da açılış takvimine uygun olarak kalkıp yolculu olarak gelemeye başlayacaklar."
Taşınma sürecinde 600'e yakın TIR'ın malzeme taşıyacağını anlatan Bilal Ekşi, "Dolayısıyla devasa bir operasyon. Tüm çalışmalar yapıldı. Eğitimler başlayacak. Bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Bu taşınma olduğunda 'Türkler neler başarmıştı' denilecek. Bunun bir filmini yapmak lazım" dedi. KARGO SEFERLERİ BİR SÜRE AHL'DE
İYH'ye
1.5-2 milyon ton kapasiteli kargo tesisi yapımı için çalışmaların sürdüğünü aktaran Ekşi, "Bu bitene kadar oraya geçici bir alan yapıyoruz. Bu sürede tarifeli kargo uçuşlarımız AHL'den devam edecek. Uçak altı kargo ise İYH'de olacak. Bir süre yeni havalimanı ile AHL arasında kamyonla taşıma yapılacak" bilgisini verdi.