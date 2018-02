Türk firması Suudi Arabistan'a "kamikaze İHA" satmayı planlıyor

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "4. Silahlı Kuvvetler-Yerli Üretimi Destekleme Fuarı'na (AFED 2018)" katılan STM Genel Müdürü Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "şeref konuğu" olduğu AFED 2018'e Türkiye'nin kaliteli ürünleriyle ciddi bir katılım gerçekleştirdiğini belirtti.

"DİĞER ÜLKELER DE ÖRNEK ALACAK"

Fuara gelen heyetlerin ağırlıklı olarak Suudi olduğunu ancak çevre ülkelerden de ziyaretçilerin geldiğini aktaran Yılmaz, Suudi Arabistan'a yapılacak bu tarzdaki bir ihracatın veya burada gerçekleştirilecek bir projenin diğer ülkeler tarafından da kullanılacağını yahut örnek alınacağını ifade etti.

Bu nedenle Suudi Arabistan'ın kendileri için çok önemli bir ülke olduğunu ve son yıllarda farklı boyutlarda giderek artan bu önemin herkes tarafından bilindiğini dile getiren Yılmaz, "Dolayısıyla bunu en azından hem savunma boyutunda biraz somut hale getirmek hem de ilerleyen zamanda iki ülke arasındaki dostluğu da pekiştirmek adına biz de kendi adımıza neyse onu yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İHA'LARIN SATIŞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Suudi Arabistan ile başta kamikaze İHA'ların satımı olmak üzere farklı alanlarda görüşmelerin devam ettiğini aktaran Yılmaz, İHA'larla ilgili görüşmelerin olumlu yönde devam ettiğini söyledi.

Suudi Arabistan ile siber güvenlik ve havacılık sertifikası konularında üzerinde çalıştıkları farklı projelerin de olduğunu aktaran Yılmaz, onların da yakın zaman içinde imzalanacağını düşündüklerini belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN'IN "2030 VİZYONU"

Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin 2023 Vizyonu'na benzer "2030 Vizyonu" olduğunu hatırlatan Yılmaz, STM ve diğer Türk şirketleri olarak Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu'nu karşılayabileceklerini düşündüklerini söyledi.

Bu çerçevede 2030 yılına kadar gerçekleştirilecek belli başlı projelerde lokalizasyon şartı getirildiğinin görüldüğünü belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu da bizim için şöyle önemli, siz eğer bir ülkeye bu tarzda bir lokalizasyon vaadi yapıyorsanız teknoloji sizde belli bir seviyeye gelmiş demektir. Dolayısıyla biz bunu eğer karşı tarafa vaat ediyorsak biz de en azında teknoloji anlamında belli bir olgunluğa gelmişizdir ve bu da Türkiye için çok güzel bir gelişme."

MİLGEM'DE İMZA YAZ AYLARINDA

Şu an STM olarak Suudi Arabistan'da takip ettikleri en önemli projenin Milli Gemi (MİLGEM) korvetleri projesi olduğunu anlatan Yılmaz, projeyi yaklaşık 3 yıldan bu yana takip ettiklerini ve şu an itibariyle sona yaklaştıklarını söylemenin mümkün olduğunu dile getirdi. Çok büyük bir sürpriz olmaması halinde yaz aylarına kadar bu anlaşmayı imzalayacaklarını düşündükleri ifade eden Yılmaz, şu ana kadar her şeyin yolunda gittiğini ve herhangi bir sıkıntının görülmediğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın "2030 Vizyonu" çerçevesinde yerli üretim kapasitesini artırma hedefiyle düzenlenen "AFED 2018", bu yıl uluslararası bir fuar niteliği kazanma yolunda ilk kez bir konuk ülkenin katılımıyla planlandı.

Bu kapsamda "şeref konuğu" olarak davet edilen Türkiye'den fuara ASELSAN, FNSS, HAVELSAN, OTOKAR, ASPİLSAN, C2TECH, DESAN Tersanesi, Öztek Tekstil, ROKETSAN, STM, TÜBİTAK BİLGEM, OSSA, METEKSAN, Ema Sistem, ADİK Tersanesi, MKEK, MIA Teknoloji, MENSAN, Manas Savunma, Global Fors, Katmerciler, Aksa Runflat ve Milsoft firmaları katılıyor.

"Üretimimiz Gücümüzdür" sloganıyla düzenlenen "AFED 2018", 3 Mart'a kadar devam edecek.