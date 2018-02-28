1 milyar dolarlık yatırım müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı Afrika turunun ilk durağı olan Cezayir'de ülkenin milli enerji şirketi Sonatrach ile Türk firmalarından Rönesans ve Bayegan arasında Adana'da Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde 1 milyar dolarlık bir petrokimya yatırımı anlaşması imzalandı. Yılda 450 bin ton poliproplen üretecek tesisin hammaddesinin Cezayir'den tedarik edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tesisin faaliyete geçmesiyle ülkemizdeki cari açık noktasında da ciddi bir sıkıntıyı aşmış olacağız. Dışa bağımlılığı da yüzde 25 azaltacağız. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminde doping etkisi yapacak bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

DEİK tarafından düzenlenen Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda konuşan Erdoğan, Cezayir'i bölgesinde siyasi ve ekonomik bir istikrar adası olarak gördüklerine dikkat çekerek, "Nitekim Afrika'daki en büyük ticaret ortağımız Cezayir'dir. Şu anda 3.5 milyar dolar olan ticaret hacmini yeterli bulmuyorum. Böylesine yüksek potansiyele sahip iki ülke için 3.5 milyar dolarlık ticaret hacmi az. İnşallah kısa sürede ve el birliğiyle bu rakamı ilk etapta 5, ardından 10 milyar dolara ardından da daha ileri seviyelere çıkarabiliriz" diye konuştu.

ENERJİDE İŞBİRLİĞİ

Cezayir'in gıda, tekstil ve demir çelik konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşadamlarımızın Cezayir'deki çalışmaları ne kadar kolaylaşırsa karşılıklı ticaretimiz de o kadar artacak. Enerji alanında ortak projeler geliştirmeliyiz. Yatırım yapacak işadamlarına gerekli desteği vermeye hazırız." Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia ise, Türkiye'nin 2017'de Cezayir'in 7. ithalatçısı konumunda olduğunu belirterek, "Ortak arzumuz her alanda işbirliğimizi çok daha ileri noktalara taşımak" dedi.

IMF CİDDİYETİMİZİ GÖRDÜ, VAZGEÇTİ

Türkiye 'nin , geçtiğimiz 15 yılda ekonomi alanında çok büyük bir başarı hikâyesine imzası attığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002'de IMF'ye olan borç 22.5 milyar dolardı. 2013'te bunu sıfırladık, artık bitti o iş. IMF bizden borç istedi 5 milyar dolar. Verin dedim. IMF baktı ki Türkler ciddi, bu parayı almaktan vazgeçti" dedi. Yapımı devam eden İstanbul Yeni Havalimanı'na da vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en büyüğü olacak" diye konuştu.

7 ANLAŞMA İMZALANDI

İki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalandı. Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Cezayir Dışişleri Bakanlığı Diplomatik ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü arasında mutabakat zaptı, tarımda işbirliği mutabakat zaptı, ortak kültürel mirasın değerlendirilmesi protokolü, turizm işbirliği programı, hidrokarbon alanında işbirliği mutabakat zaptı, Rönesans Holding ve Bayegan ile SONATRACH arasında mutabakat zaptı, Türkoloji Projesi işbirliği protokolü imzalandı.