Asgari ücret vergiden etkilenmeyecek

Başbakan Binali Yıldırım
, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Meclis'e sevkedilen KDV
düzenlemesi ile 50 yıllık bir reformu hayata geçireceklerini belirten Yıldırım, "Tasarı, yasalaştığında vatandaşın devletten KDV alacağı kalmayacak" dedi. "OVP'Yİ DE AŞTIK"
Türkiye'nin üçüncü çeyrekte rekor büyüme elde ettiğini de hatırlatan Yıldırım, "İhracat da rekora koşuyor. Orta Vadeli Program'daki hedefi aşarak 157.1 milyar dolara çıkıldı. Bu yıla da iyi başladık. Geçen yıl ihracatın dörtte birine yakın finansmanını sağlayarak, Güney Kore'den sonra ikinci sıraya yükseldik. Hedefimiz yüzde 30 destekle ihracatta birinci ülke konumuna gelmek. 2017'de istihdam
seferberliğiyle 1.5 milyon ilave istihdam sağlandı. Bu başarıyı bir türlü kabullenemeyenler, istihdam artışını stajyerlere, kursiyerlere bağladı. Bu istihdam artışının hiçbir yerinde stajyer ve kursiyerler yoktur" diye konuştu. Bu yıl da istihdamda atılım yapacaklarını söyleyen Yıldırım şöyle devam etti: "İlave istihdam sağlayan işletmelere yıl boyunca gelir vergisi, damga vergisi, sosyal güvenlik primi desteği sağlıyoruz. Asgari ücretlinin vergi diliminde oynama olmayacak. Yılın başında da sonunda da aynı ücreti alacaklar."
Başbakan Yıldırım, Ankara Ticaret Odası'nın Meclis Toplantısı'na da katıldı. Buradaki konuşmasında kara propaganda yapanlara sert çıkan Yıldırım, "Özel sektörümüze, milletimize, ekonomimize güveniyoruz. Tehditler bizi korkutamaz, azmimizi artırır" ifadesini kullandı.