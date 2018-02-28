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bugün ne kadar? 28 Şubat bugün ne kadar?

bugün ne kadar? Şubat ayının son günü olan 28 Şubat Çarşamba günü vatandaşların altın fiyatlarına olan yakın ilgisi de devam ediyor. Yüz binlerce vatandaş altın fiyatları ne kadar? sorularının cevabını araştırıyor. Özellikle yatırım ve birikim hedefindeki vatandaşlar, en detaylı ve en güncel gelişmeleri sabah.com.tr'den öğreniyor. ne kadar? ne kadar? ne kadar? sorularının yanıtları burada...

Giriş Tarihi: 28.2.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 14:04
Çeyrek altın bugün ne kadar? 28 Şubat altın fiyatları bugün ne kadar?

Vatandaşlar ne kadar? sorusunun cevabını ayrıntılı olarak her gün araştırıyor. Bununla birlikte hem birikim hem de yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altının 'daki son durumunu da ilgiyle takip ediyorlar. Şubat ayının son günü olan 28 Şubat Çarşamba günü ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı da burada...

28 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 161,31

SATIŞ: 161,36

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 258,05

SATIŞ: 263,89

YARIM ALTIN

ALIŞ: 514,48

SATIŞ: 527,78

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.035,42

SATIŞ: 1.061,20

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.066,00

SATIŞ: 1.078,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.064,45

SATIŞ: 1.091,06

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Çeyrek altın bugün ne kadar? 28 Şubat altın fiyatları bugün ne kadar?
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