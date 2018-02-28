Çeyrek altın bugün ne kadar? 28 Şubat altın fiyatları bugün ne kadar?

Vatandaşlar altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabını ayrıntılı olarak her gün araştırıyor. Bununla birlikte hem birikim hem de yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altının Kapalıçarşı'daki son durumunu da ilgiyle takip ediyorlar. Şubat ayının son günü olan 28 Şubat Çarşamba günü çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı da burada...

28 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 161,31

SATIŞ: 161,36

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 258,05

SATIŞ: 263,89

YARIM ALTIN

ALIŞ: 514,48

SATIŞ: 527,78

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.035,42

SATIŞ: 1.061,20

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.066,00

SATIŞ: 1.078,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.064,45

SATIŞ: 1.091,06