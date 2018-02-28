Darbe girişiminden önce kredileri yurt dışına kaçırmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün finansal kaynaklarının araştırılmasına ilişkin talimatı üzerine kapatılan Bank Asya'daki hesaplar ve işlemler incelemeye alındı.

Bu kapsamda MASAK tarafından Bank Asya'daki bin 273 gerçek ve 34 tüzel kişiye verilen kredi incelemeye alındı. Yapılan incelemeler sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına konuyla ilgili rapor sunuldu.

Raporda, Türkiye'de bulunan 34 kuruluşun aynı ya da benzer isimle yurt dışında da faaliyette bulunduğu, bu kuruluşların neredeyse tamamının Türkiye'de hiçbir ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen Bank Asya'dan yüksek miktarlarda kredi kullandıkları ifade edildi.

Söz konusu şirketlerle birlikte incelemeye alınan bin 273 kişinin de Bank Asya'dan yüksek miktarda kredi çektiği belirtilen raporda, darbe girişiminden kısa bir süre önce gerçekleştirilen 78 kredi işlemi ile Bank Asya tarafından 40 milyon ABD Doları kredi verildiği, bu kredilerin Bank Asya'nın Merkez, Çukurambar, Kayseri ve Trakya Kurumsal Şubeleri tarafından kullandırıldığı kaydedildi.

Kredilerin bir kısmının ödemesi için çeşitli firmalar ve gerçek kişilerden "bağış" adı altında para toplandığına da değinilen raporda, krediyi çeken kişiler ve FETÖ'ye ait kurumlar tarafından paranın, bankadan çekilmesini takip eden günlerde yurt dışında aynı ya da benzer isimle kurulan örgüt şirketlerine aktarıldığı bildirildi.

Söz konusu transfere ilişkin hazırlanan raporda yer alan değerlendirmede, "Yoğun ve gerekçeleri anlaşılamayan şekilde para transfer edildiği ve aktarılan bu fonların yurt dışındaki aynı isimli ya da benzer nitelikteki kuruluşlara gönderildiği belirlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Yurt dışına para transferini gerçekleştiren kuruluşlara ait açık kaynak araştırmaları sonucu birçoğunun eğitim kurumu olduğunun tespit edildiği belirtilerek, bu kuruluşlar ve bulunduğu ülkelerin isimleri şöyle sıralandı:

"Fransa'da Association Educactiye, İngiltere'de Axis Educational Trust, Irak'ta Fezalar Educational Company, Nijerya'da Surat Educational Limited, İngiltere'de Wisdom School, Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas Gulf Foundation."