Dış ticaret verileri açıklandı

Ocak ayında dış ticaret açığı %108,8 artarak 9 milyar 67 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ocak ayında %72,1 iken, 2018 Ocak ayında %57,9'a düştü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %1,1 arttı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat %1,1, ithalat %5,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %7,6, ithalat %37,1 arttı.



AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT %23,1 ARTTI



AB'ye yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %23,1 artarak 6 milyar 514 milyon dolar olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2017 Ocak ayında %47 iken, 2018 Ocak ayında %52,3 oldu.



EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU



Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Ocak ayında 1 milyar 343 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 747 milyon dolar ile İngiltere, 742 milyon dolar ile İtalya ve 639 milyon dolar ile Irak takip etti.



İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI



Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Ocak ayında 2 milyar 176 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 49 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 629 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 120 milyon dolar ile ABD izledi



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,3 OLDU



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %35,2'dir.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI %13,2 OLDU



İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,8'dir. 2018 Ocak ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %38,2'dir.

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