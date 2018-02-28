Dolar ne kadar? (28 Şubat 2018)

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarının etkisiyle bugüne düşüşle başlamasının ardından 3,8070 seviyesinde dengelendi.



Dün güne yatay başlayan ve 3,7820'ye gerileyen dolar/TL, Fed Başkanı Powell'ın, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde başkan olarak yaptığı ilk para politikası sunumunda, Fed'in kademeli faiz artırımlarına devam edeceğini açıklamasıyla 3,8139'a yükseldi ve günü yüzde 0,7 artışla 3,8130'dan tamamladı.



Bankalararası piyasada dolar/TL 3,81'e yakın işlem görüyor. Euro/TL, 4,65-4,66 civarında hareket ediyor.



Dün Powell'ın açıklamalarının ardından dolar endeksi 90,5 ile yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 90,4 seviyelerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi de 1,2222 ile 3 haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün yatay seyrediyor.



Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,8230'ın direnç, 3,7820 seviyesinin de destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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