Dünyanın ilk 5G araması Vodafone ve Huawei’den

Vodafone ve Huawei
, 6 GHz altı spektrumunda ilk uygulanabilir 5G standardı olan "5G Yeni Radyo-5G NR"yi ve 3.7 GHz spektrum bandını (Sub 6) kullanarak dünyanın ilk 5G aramasını yaptı. Test şebekesiyle yapılan arama Mobil Dünya Kongresi öncesinde İspanya'da gerçekleşti. Vodafone Şebeke Stratejisi ve Mimarisi Grup Başkanı Santiago Tenorio, "Vodafone için 5G'nin hayata geçirilmesi önemli bir dönüm noktası. Başarıyla tamamlanan bu ilk 5G araması, 2018 boyunca Avrupa çapında gerçekleştireceğimiz yeni 5G denemelerinin önemli bir adımı" dedi. Bu test 5G bağlantısı üzerinden yalnızca 5G datanın değil aynı zamanda 4G ile 5G şebekeler arasında geçişlerin başarıyla yapıldığı uçtan uca 5G aramasının tüm öğeleri ile çalıştığını gösteren ilk deneme oldu.