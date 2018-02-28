İhracatı 4 kat büyütecek

TMSF'ye devredilmesinin ardından üretimlerine devam eden Royal, Atlas ve Pierre Cardin Halı 2018'e hızlı bir giriş yaptı. Royal Halı Genel Müdürü Mehmet Nazif Koca "Satışlarımızın yüzde 30'unu ihracat oluşturuyor. 2018'de de ihracatımızı 4 kat artırmayı hedefliyoruz" dedi. Türkiye'nin Çin, Hindistan ve Belçika gibi büyük halı üreticilerini geride bırakarak birinci sıraya yerleştiğini kaydeden Koca, "2017'de 1.85 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye sektör lideri oldu. Bu ihracatın yüzde 95'i Gaziantep'ten yapılıyor. En çok Almanya, Belçika ve ABD'ye ihracat yapıyoruz" dedi. Antalya'da 2018 yılı koleksiyonlarının tanıtıldığı lansmanda 6 metrekarelik halıya dokunan Leonardo Da Vinci'nin "Mona Lisa" tablosu da oldukça ilgi gördü.

YEŞİM OKSAY