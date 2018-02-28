İSO’da seçimler 2 Nisan’da başlıyor

Odalar ve Borsalar Kanunu gereği, 2013 yılındaki seçimlerin ardından 81 ilde Türkiye genelinde oda seçimlerinin geçtiğimiz ekim ve kasım aylarında yapılmasına karar verildiğini hatırlatan Bahçıvan, ancak, Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla oda seçimlerinin Nisan 2018 tarihine ertelendi kaydetti. Bahçıvan, "Odalar ve Borsalar Kanunu'nun bize verdiği yetkiyle, Nisan ayında seçim sorumluluğumuzu yerine getirmek için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. İlçe Seçim Kurulu tarafından da onaylanan seçim kararımıza 2 Nisan 2018 tarihinde Meslek Komiteleri seçimleriyle başlıyoruz. Meslek Komiteleri seçimlerinin ardından 7 Nisan 2018'de ise Odamız Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Komisyonu, TOBB Delegeleri ve Meslek Komitesi Başkanları seçimlerini yapacağız" ifadelerini kullandı.

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