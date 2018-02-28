KDV’deki değişiklik sanayiciyi sevindirdi

KDV uygulamalarının, sanayinin kıt kaynaklarından kamuya adeta bir işletme sermayesi şeklinde transfer yükü getirdiğini vurgulayan Erdal Bahçıvan "Ülkemizde tüketim vergisi olarak adlandırılan KDV, biz sanayici ve üreticiler için son 30 yıl içinde adeta bir üretim vergisine dönüşmüştü. Çünkü nihai yük hep üreticinin ve sanayicinin üzerinde oldu. İSO olarak açıkladığımız 2016 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmamızdaki sanayicimizin devletten KDV alacağı 6 milyar TL'ye çıkmış bulunuyor. Meclisten geçerek yürürlüğe girmesini beklediğimiz KDV değişikliği için Hükümetimize, Maliye Bakanlığımıza ve emeği geçen tüm kesimlere buradan teşekkür ederim" dedi.

YAPAY ZEKA VE DERİN ÖĞRENME YENİ REKABET ALANI

Meclis Toplantısı'nın ana konusu olan yapay zeka hakkında da açıklamalarda bulunan Bahçıvan, otomasyon ve robotik alanında hayret verici gelişmeler yaşandığını, yakında yeni nesil robotların fabrikalarda, kamusal alanlarda hatta evlerde artık hayatın olağan bir parçası haline geleceğini kaydetti. Robotikle birlikte malzemenin de gelişerek üretimin daha ucuz ve daha esnek olmasına imkân sağladığına değinen Bahçıvan, yapay zekâ ve derin öğrenmenin, geleceğin dünyasının en önemli rekabet alanlarından biri olacağını bildirdi. Bahçıvan, "Makineler öğrenme becerilerini geliştirerek, sadece insanların yapabileceği düşünülen alanlarda daha çok boy gösteriyor. 2020 gibi yakın bir tarihte dünyadaki akıllı ve bağlantılı nesnelerin sayısının 50 milyarı bulması bekleniyor. Makinelerin birbiriyle iletişimi artarken otomasyon ve iletişim süreçlerinde insana daha az görev düşüyor" diye konuştu.

SANAYİ 4.0 İLE YENİ MESLEKLER GELİYOR

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, ekonomik gelişmenin ve küresel rekabetin temel dinamiğini oluşturduğunu vurgulayan Bahçıvan, 'Dördüncü Sanayi Devrimi' ya da 'Sanayi 4.0' olarak da adlandırılan dijital dönüşüme dikkat çekti. Bu dönüşümün kısaca üretim teknolojileri ile gelişmiş bilişim teknolojilerinin birleşmesini ve böylece verimliliğin artırılmasını ifade eden Bahçıvan şöyle devam etti: "Geçmiş meclis toplantılarımızda bu yeni sanayi devrimini detaylı bir şekilde ele almıştık ve ülkemizin bu devrimi kaçırma şansının olmadığını belirtmiştik. Şimdi, bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerin taşıdığı önemli bir sosyal boyuta dikkat çekmek istiyorum: Yeni nesil üretim anlayışı, mesleklerde de hızlı bir değişime yol açmakta. Otomasyon nedeniyle eski meslekler kaybolurken, yeni meslekler ortaya çıkıyor. Bundan 25 yıl önce ülkemizde 8 bin civarında 'iş' tanımı yapılırken bugün 12 bin iş tanımı olduğu belirtiliyor. Yani daha önce var olmayan meslekler bugün hayatımızın bir parçası haline gelirken geçmişteki birçok meslekte hayatımızdan çıkıyor."

İSO 13 MART'TA ZİRVE DÜZENLİYOR

İSO olarak IHS Markit ile Eylül 2015'te başlattıkları işbirliği çerçevesinde, dünyada ekonomik aktivitenin en önemli öncü göstergelerinden biri olan Satınalma Yöneticileri Endeksi'ni (PMI) her ay Türkiye ve İstanbul için yayınladıklarını da ifade eden Bahçıvan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun bir aradan sonra gerek dünyada gerekse ülkemizde eş zamanlı olarak yüksek seviyelere ulaşan PMI verileri ışığında günümüzdeki gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri tartışmak amacıyla 13 Mart'ta '2018'de Dünya ve Türkiye Ekonomisine PMI Perspektifinden Bakış' başlığı ile bir konferans düzenliyoruz. Konferansa ülkemizin ve Markit'in önde gelen ekonomistleri katılacak."