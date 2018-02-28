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Önyargıları değiştirecek

Giriş Tarihi: 28.2.2018
Önyargıları değiştirecek

L'Oreal , İnformel Eğitim - Çocukistanbul işbirliğiyle eğitim alanında yeni bir sosyal sorumluk programına başladı. Program kapsamında, çocukların bilimle erken yaşta tanışması, zihinlerindeki bilim ve bilim insanı algısının yeniden şekillendirilmesi ve zenginleştirilmesi hedefleniyor. L'Oreal Türkiye Genel Müdürü Claude Rumpler, "Tüm devlet okullarına ücretsiz olan program daha ilk döneminde büyük bir başarı yakaladı" dedi. L'Oreal Türkiye bu program ile bilim insanı erkektir gibi kalıplara bağlı algıyı 'Herkes bilim insanı olabilir' algısıyla değiştirmeyi amaçlıyor.

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Önyargıları değiştirecek
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