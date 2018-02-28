‘Türk Telekom’un büyümesini hazmedemiyorlar’

Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan, Türk
Telekom ile ilgili
ortaya atılan iddialara
Barselona'da
yanıt verdi. Türk
Telekom'un hiçbir
şeyi gizleme ve makyajlama
durumda olmadığını
anlatan Arslan, "Bunu söyleyenler
Türkiye'nin gözbebeği
bu şirketin büyümesi
ve gelişmesini hazmedemeyenler"
dedi. Arslan, CHP
Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu
'nun Türk
Telekom'a devlet tarafından
el konulacağı ve şirkete
bilanço makyajlaması yapıldığına
yönelik iddialara
karşılık, Türk Telekom
'un
altyapısının devletin olduğunu
hatırlattı. Şirketin
imtiyaz hakkı devri çerçevesinde
alması gereken
paranın tamamını Oger
Telekom'dan aldığını bildiren
Arslan, Oger'in bankadan
aldığı krediyi ödemekte
sıkıntı yaşadığını söyledi.
Bakan Arslan, "Ancak bu Oger Telekom
'un ya da
Otaş'ın problemi" dedi.
Oger Telekom'un bugüne
kadar temettüden aldığı
paranın tamamının Türk
Telekom'a ödediği
paraya karşılık
gelmediğinin altını
çizen Arslan, "10-
11 yıldır, ödediği
paranın daha faizini
almadı, bize ödediği
para kadar temettüden
para aldı. Ancak
o günden bugüne alması
gereken faizi düşünürseniz,
bundan sonraki yıllarda
elde edeceği gelir çerçevesinde
bunu karşılamış olacak"
ifadelerini kullandı.
Temettü konusuna da
değinen Arslan, "Bu sene
ciddi bir kârlılık olmasına
rağmen temettü dağıtılmadı.
'Temettü dağıtılırsa, bu
temettüden kaynaklı bankaların
borcu ödenir' deniyor.
Benim derdim Otaş'ın
borcunu ödeyip ödemediği
ya da bankaların o borcu
alıp almadığı değil. Benim
derdim Türk Telekom'un
büyüyerek, gelişerek ileriye
yürümesi" diye konuştu.
Bankalarla da çalışma
yaptıklarını anlatan Arslan,
"Bakanlığımız hakemliğinde
iş ve işlemler yürüyor.
Vatandaşımız 15 yıldır
yalan ve yanlış bilgiler
üzerine kurulan senaryolara
inanmadı, inanmayacak"
diye konuştu.