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’un büyümesini hazmedemiyorlar’

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018
‘Türk Telekom’un büyümesini hazmedemiyorlar’
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom ile ilgili ortaya atılan iddialara Barselona'da yanıt verdi. Türk Telekom'un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumda olmadığını anlatan Arslan, "Bunu söyleyenler Türkiye'nin gözbebeği bu şirketin büyümesi ve gelişmesini hazmedemeyenler" dedi. Arslan, Genel Başkan Yardımcısı 'nun Türk Telekom'a devlet tarafından el konulacağı ve şirkete bilanço makyajlaması yapıldığına yönelik iddialara karşılık, 'un altyapısının devletin olduğunu hatırlattı. Şirketin imtiyaz hakkı devri çerçevesinde alması gereken paranın tamamını Oger Telekom'dan aldığını bildiren Arslan, Oger'in bankadan aldığı krediyi ödemekte sıkıntı yaşadığını söyledi. Bakan Arslan, "Ancak bu 'un ya da Otaş'ın problemi" dedi. Oger Telekom'un bugüne kadar temettüden aldığı paranın tamamının Türk Telekom'a ödediği paraya karşılık gelmediğinin altını çizen Arslan, "10- 11 yıldır, ödediği paranın daha faizini almadı, bize ödediği para kadar temettüden para aldı. Ancak o günden bugüne alması gereken faizi düşünürseniz, bundan sonraki yıllarda elde edeceği gelir çerçevesinde bunu karşılamış olacak" ifadelerini kullandı. Temettü konusuna da değinen Arslan, "Bu sene ciddi bir kârlılık olmasına rağmen temettü dağıtılmadı. 'Temettü dağıtılırsa, bu temettüden kaynaklı bankaların borcu ödenir' deniyor. Benim derdim Otaş'ın borcunu ödeyip ödemediği ya da bankaların o borcu alıp almadığı değil. Benim derdim Türk Telekom'un büyüyerek, gelişerek ileriye yürümesi" diye konuştu. Bankalarla da çalışma yaptıklarını anlatan Arslan, "Bakanlığımız hakemliğinde iş ve işlemler yürüyor. Vatandaşımız 15 yıldır yalan ve yanlış bilgiler üzerine kurulan senaryolara inanmadı, inanmayacak" diye konuştu.
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‘Türk Telekom’un büyümesini hazmedemiyorlar’
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